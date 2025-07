Fasano, tigri e leoni sequestrati dal circo: è il primo blitz dopo il varo della nuova legge – Il video

L'operazione dei Carabinieri a Torre Canne per portare via due leoni e due tigri detenuti illegalmente

Sono stati sequestrati ad un circo itinerante che si trovava a Torre Canne, frazione di Fasano, due tigri e due leoni, tutti giovani e cresciuti sin da cuccioli tra gabbie e riflettori. A condurre l’operazione sono stati Carabinieri del Nucleo Cites di Bari, in una zona che dista, ironia della sorte, meno di 15 chilometri dal celebre Zoo di Fasano. Il blitz è scattato nei giorni scorsi durante un controllo all’interno dei tendoni del circo. Ma questa volta non si tratta di una semplice irregolarità: è la prima applicazione concreta della nuova legge che mira ad estinguere gradualmente l’uso di animali selvatici negli spettacoli circensi.

La legge contro lo sfruttamento e il destino dei felini

La norma in questione, approvata nell’agosto 2022 ma entrata pienamente in vigore solo a febbraio 2025 con l’arrivo dei decreti attuativi, proibisce sia l’acquisizione di nuovi esemplari che la riproduzione di quelli già in possesso. L’obiettivo è chiaro: nessun altro cucciolo di leone o tigre dovrà più nascere per passare la vita in gabbia tra uno spettacolo e l’altro. Il circo, secondo quanto accertato dai militari, deteneva gli animali in violazione del divieto previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha inserito le due specie nell’«Elenco degli animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica». Il titolare è stato denunciato a piede libero, mentre i quattro felini saranno trasferiti in una struttura specializzata, dove potranno finalmente vivere in condizioni più idonee.