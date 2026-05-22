Nicole Minetti, la mossa dei legali: chiesti risarcimenti contro Fatto Quotidiano, È sempre Cartabianca e Report

Gli avvocati della coppia: «Saranno chiamati a rispondere in diciassette, tra giornalisti, opinionisti e soggetti intervenuti»

I legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani hanno chiesto dei risarcimenti ad alcuni programmi tv e giornali che si sono interessati della vicenda della grazia della ex consigliera lombarda e della sua adozione internazionale. Un’azione, spiegano in una nota diffusa gli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi contro «la violenta campagna mediatica della quale i loro assistiti sono vittime. In particolare le iniziative giudiziarie per il risarcimento del danno, ormai irrimediabilmente consumato sul piano morale, sono state intraprese anche in ragione della totale mancanza di rispetto nei confronti di un minore, esposto senza alcuna sensibilità su numerose testate nazionali ed internazionali».

A quali giornali e programmi tv Minetti e Cipriani chiedono risarcimenti

«Il primo passo – prosegue la nota – è stato il deposito della domanda di mediazione, passaggio procedurale obbligatorio per la proposizione di tali azioni giudiziarie. Oggetto delle prime richieste risarcitorie sono: oltre cinquanta articoli pubblicati anche nelle rispettive edizioni online dalla testata “Il Fatto Quotidiano”, nonché la trasmissione “È sempre Cartabianca”, andata in onda su Rete 4 in data 28.04.2026 e la trasmissione “Report”, trasmessa su Rai 3 il 3.05.2026. Saranno chiamati a rispondere diciassette tra giornalisti, opinionisti e soggetti intervenuti a vario titolo in relazione alle affermazioni ritenute false e diffamatorie riguardanti: l’adozione del minore; le circostanze di fatto riportate nell’istanza di grazia presentata nell’interesse di Nicole Minetti; la presunta partnership commerciale tra Giuseppe Cipriani e Jeffrey Epstein; l’asserita organizzazione di festini a base di droga ed escort selezionate da Nicole Minetti presso la residenza uruguayana della famiglia; nonché la presenza del ministro Carlo Nordio presso la villa ‘Gin Tonic’, frutto di una insinuazione letteralmente inventata». «La misura del danno è tuttora in corso di quantificazione ed è principalmente correlata al gravissimo pregiudizio arrecato al minore. I signori Cipriani e Minetti, attraverso i loro legali, si riservano di intraprendere ulteriori iniziative in ogni competente sede», conclude la nota.