Auto fuori controllo a tutta velocità, le preghiere del conducente e lo schianto. Ma la polizia smonta la fake news sul pilota automatico – Il video

Il video ha fatto il giro del web, prima che la verità sull'incidente venisse a galla. Alla fine il conducente è stato arrestato

Ha fatto il giro del web come incidente apparentemente causato dalla perdita di controllo di auto con guida automatica inserita. Poi si è scoperto che le cose erano andato invece un po’ diversamente. Lo scontro – che ha coinvolto una Ford Mustang modello Mach-E e una Mitsubishi rossa – è avvenuto il 13 di agosto a San Carlos (California) ed è stato ripreso da un terzo conducente, che ha assistito a una scena quanto mai insolita ed inquietante. Nel video infatti si vede inizialmente il guidatore della Mustang pregare con le mani giunte mentre l’auto sembra aver perso il controllo e procede strisciando contro il muro della corsia a tutta velocità. Quando il muro si interrompe, la macchina vira tutto a destra e sia schianta contro l’altro veicolo in arrivo. Inizialmente sembrava chiaro che si trattasse della perdita del controllo di un ipotetico pilota automatico. La voce era rimbalzata insistente sui social. Poi è intervenuta la polizia stradale della California. E ha svelato dopo adeguati riscontri che in realtà l’auto era in pieno controllo del conducente, che ora è in arresto con l’accusa di guida sotto l’influenza di alcol o droghe.

L’incidente e il video virale

È già da qualche giorno che il video del sinistro circola online. La persona che ha girato le immagini affianca in auto la macchina che ha causato l’incidente e nel video si vede come a bordo di questa c’è un uomo che sembra pregare, forse in preda al panico, con entrambe le mani giunte, ben distaccate dal voltante. Per questo, in un primo momento, si era portati a pensare che si trattasse di una macchina con la modalità automatica inserita, che conclude la sua corsa schiantandosi contro una seconda auto, una Mitsubishi rossa che proviene da una corsia parallela. Secondo le fonti locali, nessuno dei due conducenti ha riportato danni gravi. Ma la versione del pilota automatico sarebbe una fake news.

La versione delle autorità

In una nota diffusa sul web dal dipartimento di polizia dell’area di Redwood City si legge: «L’indagine preliminare indica che il conducente di una Ford Mustang Mach E verde ha tamponato una Mitsubishi Mirage rossa e successivamente ha urtato il muro della corsia di emergenza vicino al cavalcavia di Holly Street. Dall’indagine è emerso che il veicolo non era in modalità autonoma e gli agenti della CHP hanno arrestato il conducente con l’accusa di guida sotto l’influenza di alcol o droghe, causando ferite a un’altra persona».