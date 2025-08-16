Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
Cecilia De Astis, predisposto il divieto di espatrio per tre minori coinvolti nell’incidente che ha travolto e ucciso la 71enne

16 Agosto 2025 - 14:50 Stefania Carboni
Si tratta dei minori rintracciati in Piemonte e in fuga con le famiglie. Si cerca il quarto elemento del gruppo: un undicenne

È stato disposto dal giudice minorile di Milano «il divieto di espatrio dal territorio nazionale» dei tre minori tra 11 e 13 anni che lunedì scorso, a bordo di un’auto rubata, avevano travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis al quartiere Gratosoglio di Milano ed erano scappati senza prestare soccorso. Convalidato anche il provvedimento preso dalla Polizia locale di porre i tre minori in un luogo sicuro, distanti dalle famiglie, dopo che si erano allontanati con i parenti dall’accampamento nomadi di via Selvanesco senza averlo comunicato alle Forze dell’ordine. I piccoli erano stati rintracciati in in Piemonte. Si cerca ancora il quarto ragazzino, un undicenne che era a bordo dell’auto rubata. 

Nominato un curatore speciale, per loro si potrebbero aprire le porte di una comunità

Per i tre minori rintracciati è stato nominato un curatore speciale e il 27 agosto si terrà davanti al Tribunale dei Minori l’udienza di comparizione per i genitori. Per quella data saranno decisi i provvedimenti più adeguati nell’interesse dei minori, che hanno meno di 14 anni e non sono quindi imputabili. Diventa sempre più concreto per loro il trasferimento definitivo in una comunità.

