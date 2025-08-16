Padre dimentica le sue bambine sulla A22, interviene la Polstrada

L'episodio nell'area di servizio Paganella Est dell'autostrada del Brennero

Pensava di averle sui sedili posteriori dell’auto, magari addormentate, e invece è partito senza loro. Un papà ha abbandonato le sue bambine, entrambe minorenni, nell’area di servizio Paganella Est dell’autostrada del Brennero A22. I fatti risalgono al 12 agosto scorso, ma si è saputo soltanto oggi.

Spaesate e sole, la Polstrada è riuscita a chiamare il papà sul cellulare

A trovare le piccole è stato il personale dell’area di servizio. Spaesate e sole, sono state segnalate alla Polizia Stradale della sottosezione di Trento, intervenuta subito sul posto. Le bambine non parlavano italiano ma gli agenti sono riusciti a farsi dare il numero di telefono del padre. Hanno contattato l’uomo, che si è reso conto della grave dimenticanza. A quel punto il papà distratto è tornato indietro per recuperare le bambine, riaffidate formalmente ai genitori, anche se il caso è stato comunque segnalato alla Procura e al Tribunale per i minorenni di Trento.