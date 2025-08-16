Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAutostradeBambini

Padre dimentica le sue bambine sulla A22, interviene la Polstrada

16 Agosto 2025 - 11:48 Stefania Carboni
embed
L'episodio nell'area di servizio Paganella Est dell'autostrada del Brennero

Pensava di averle sui sedili posteriori dell’auto, magari addormentate, e invece è partito senza loro. Un papà ha abbandonato le sue bambine, entrambe minorenni, nell’area di servizio Paganella Est dell’autostrada del Brennero A22. I fatti risalgono al 12 agosto scorso, ma si è saputo soltanto oggi.

Spaesate e sole, la Polstrada è riuscita a chiamare il papà sul cellulare

A trovare le piccole è stato il personale dell’area di servizio. Spaesate e sole, sono state segnalate alla Polizia Stradale della sottosezione di Trento, intervenuta subito sul posto. Le bambine non parlavano italiano ma gli agenti sono riusciti a farsi dare il numero di telefono del padre. Hanno contattato l’uomo, che si è reso conto della grave dimenticanza. A quel punto il papà distratto è tornato indietro per recuperare le bambine, riaffidate formalmente ai genitori, anche se il caso è stato comunque segnalato alla Procura e al Tribunale per i minorenni di Trento.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gregorio Paltrinieri e il dramma degli annegamenti: «Anche io in mare ho paura, ecco cosa fare per salvare i bambini»

2.

Tragedia a Fermo, si rovescia con il materassino in mare: 15enne muore davanti al padre

3.

Luca Bizzarri critica l’animatore di Rimini che ha denunciato la paga bassa: «I giovani pensano di risolvere i problemi su TikTok»

4.

Botulino, Gaia Vitiello salvata dalla sorella: «Era la prima volta che prendevo i broccoli. Tremavo, mi ha portato di peso in ospedale»

5.

Cilento, la vendetta del fornaio contro i dazi di Trump: «Turisti americani? Pagate il doppio»

leggi anche
gallipoli case pollaio
ATTUALITÀ

Gallipoli, appartamenti estivi come pollai: trovate in media sette persone per casa in immobili che potevano ospitarne tre

Di Stefania Carboni
stupra rapina 80enne arrestato bracciano
ATTUALITÀ

«Venite l’ho ucciso, non ce la facevo più», ammazza il compagno malato e chiama la polizia: l’omicidio a Milano dopo 40 anni di convivenza

Di Ugo Milano
funghi porcini valtellina aprica
ATTUALITÀ

Lite tra fungaioli all’Aprica, turista preso a testate e bastonate per un porcino. Le follie di chi va per boschi: «Vanno di notte con le torce per arrivare prima»

Di Cecilia Dardana