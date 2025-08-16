Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
Gallipoli, appartamenti estivi come pollai: trovate in media sette persone per casa in immobili che potevano ospitarne tre

16 Agosto 2025 - 11:13 Stefania Carboni
gallipoli case pollaio
gallipoli case pollaio
I controlli della Guardia di Finanza di Lecce hanno fatto emergere un quadro inquietante: con affitti a settimana che si aggiravano tra 1500 e i 3000 euro

In ben 62 case vacanze di Baia Verde e Lido San Giovanni, a Gallipoli, sono stati trovati 424 turisti, circa sette persone per ogni appartamento, che pagavano cifre tra i 1.500 e i 3.000 euro a settimana per ogni unità immobiliare. La verifica, effettuata dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Lecce durante i controlli nelle località di mare del Salento, è stata fatta nell’ambito del monitoraggio sugli affitti brevi. In 22 casi negli immobili vi era un sovraffollamento di 74 persone rispetto a quanto previsto dalla legge. Ai proprietari saranno date sia sanzioni amministrative che verifiche fiscali.   

In 50 metri quadri nove persone e l’appartamento risulta accatastato come autorimessa

In un piccolo appartamento di 50 mq, che avrebbe potuto ospitare un massimo di tre persone, sono
stati identificati nove ragazzi, di cui cinque minori. Non solo, nelle verifiche era stato dato in affitto un locale ad uso abitativo che risultava accatastato come autorimessa. I due locatori sono stati denunciati per omessa comunicazione alla Questura di Lecce delle generalità delle persone alloggiate.

