Marah non ce l’ha fatta. Morta per denutrizione la 20enne palestinese di Gaza portata in extremis a Pisa

Era atterrata la notte tra il 13 e il 14 agosto con un C130J dell'Aeronautica militare. Le sue condizioni erano già molto critiche

È morta ieri a Pisa Marah Abu Zuhri, la palestinese di 20 anni arrivata meno di 24 ore prima da Gaza con un volo militare della 46/a Brigata aerea nell’ambito dell’operazione umanitaria del governo italiano per dare un’assistenza sanitaria maggiore a civili palestinesi sulla Striscia. La giovane era giunta in uno stato di grave malnutrizione. Atterrata la notte tra il 13 e il 14 agosto da un C130J dell’Aeronautica militare partito da Eilat con altri pazienti palestinesi e i loro familiari è stata ricoverata all’ospedale di Cisanello. Le sue condizioni erano apparse subito molto critiche. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha espresso profondo dolore per la perdita, esprimendo la solidarietà di tutti i cittadini toscani alla famiglia. «Il Sistema sanitario regionale con il proprio personale, che ringrazio – dichiara – sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza».

Il volo con la madre, poi l’arresto cardiaco in Italia

Marah era ricoverata nell’unità operativa di Ematologia dell’ospedale di Cisanello. Con la giovane c’era anche la madre, che ha seguito la figlia in volo da Gaza. Nella giornata di venerdì 15 agosto, dopo avere eseguito i primi accertamenti necessari e iniziato una terapia di supporto, si è verificata un’improvvisa crisi respiratoria e successivo arresto cardiaco che hanno portato al decesso della giovane palestinese.