Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ESTERIBenjamin NetanyahuGazaIsraeleMedio OrientePalestina

Gaza, il piano israeliano: trasferire i palestinesi in cinque Paesi prima dell’assalto a Gaza City

14 Agosto 2025 - 09:57 Ugo Milano
embed
gaza palestinesi 5 paesi
gaza palestinesi 5 paesi
Netanyahu esclude soluzioni politiche mentre i negoziati in stallo. Ecco cosa avrebbe in mente

Secondo fonti diplomatiche citate dall’emittente israeliana Channel 12, il governo di Benjamin Netanyahu starebbe lavorando da mesi a colloqui con Sud Sudan, Indonesia, Somaliland, Uganda e Libia per il trasferimento dei palestinesi, sulla scia di quanto proposto nel piano Trump. Il Sud Sudan ha smentito qualsiasi coinvolgimento, ma proprio lì si troverebbe in questi giorni il viceministro degli Esteri israeliano Sharan Haskel. Mentre il piano trapela, Israele si prepara alla nuova offensiva di terra verso Gaza City. Il premier Netanyahu, intervistato da Newsmax, ha escluso qualunque arretramento: «La chiamano ‘soluzione politica’, ma non accadrà. Significa sconfitta e resa». Una linea dura che ha provocato tensioni interne anche con i vertici militari.

Zamir approva il piano, ma le fratture restano

Il capo di Stato maggiore Eyal Zamir ha approvato le linee guida dell’operazione per conquistare Gaza City, discusse in un incontro con ufficiali e rappresentanti dello Shin Bet. L’esercito conferma l’avvio di nuove operazioni nel quartiere di Zeitoun, ma precisa che l’inizio dell’assalto non è immediato. Zamir, inizialmente contrario per la scarsità di militari e il rischio per gli ostaggi, è stato duramente attaccato dal ministro della Difesa Katz e dal ministro della Sicurezza nazionale Ben Gvir, che ne ha chiesto le dimissioni. Intanto la commissione della Knesset non è riuscita a votare il reclutamento di oltre 400mila riservisti per mancanza di maggioranza.

Il nodo dei negoziati e gli ostaggi

Al Cairo si tenta di riavviare un dialogo in stallo. Hamas vorrebbe tornare alla proposta di maggio, tregua di 60 giorni, rilascio graduale di ostaggi e prigionieri palestinesi, ritiro progressivo delle truppe, che Israele aveva già accettato ma che il gruppo aveva respinto con modifiche e veti. Oggi, Israele e Stati Uniti chiedono che i 50 ostaggi, vivi e morti, vengano liberati tutti insieme: un punto che blocca le trattative.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Passeggiava nudo a tarda notte in hotel, EasyJet sospende uno dei suoi piloti: «La sicurezza dei passeggeri è la priorità»

2.

Trump d’accordo con Ue e Ucraina: «Solo Kiev tratterà per i suoi territori». Il presidente Usa «ancora molto arrabbiato» con Putin: «Faccio crollare l’economia russa»

3.

Netanyahu e la “concessione” ai palestinesi: «Permetteremo loro di lasciare Gaza». A Tel Aviv anche i riservisti protestano contro il governo

4.

Estonia, F-35 italiani decollano per intercettare jet russi. Nato: «È la prima volta»

5.

«Free Palestine», il controllore di volo di Parigi ai piloti El Al dopo il decollo. La compagnia israeliana: «Orgogliosi della nostra bandiera»

leggi anche
anas al sharif
ESTERI

«Mio fratello un miliziano? La sua unica missione era voler fare il reporter». Parla la famiglia di Al Sharif, il giornalista ucciso a Gaza

Di Ugo Milano
gaza idf israele
ESTERI

Gaza, l’Idf approva il piano per la nuova offensiva. Almeno 24 morti nei raid israeliani all’alba, tra cui cinque bambini

Di Cecilia Dardana
gaza volo bambini cure mediche
POLITICA

Gaza, altri 31 bambini attesi in Italia per essere curati. Tajani: «Loro simbolo di speranza e futuro». Dove saranno ricoverati – Il video

Di Ugo Milano