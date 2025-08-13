Gaza, l’Idf approva il piano per la nuova offensiva. Almeno 24 morti nei raid israeliani all’alba, tra cui cinque bambini

Via libera dell'esercito israeliano al piano di Netanyahu di occupare la Striscia di Gaza. Intanto continuano i raid sulla popolazione che attende gli aiuti umanitari

Il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha dato il via libera al quadro operativo per le prossime fasi dell’offensiva nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato dalle forze di difesa israeliane sul proprio canale Telegram. Durante una riunione di vertice, è stato presentato il bilancio delle operazioni condotte finora — comprese quelle nell’area di Zeitoun, iniziate ieri — e definito il concetto centrale del piano che guiderà le azioni militari nelle settimane a venire, in linea con le direttive del governo israeliano. Zamir ha ribadito «l’importanza di aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione al reclutamento delle riserve», sottolineando la necessità di garantire pause per riorganizzazione e recupero in vista delle prossime missioni.

I raid israeliani su Gaza

Sul terreno, però, l’escalation continua. Secondo quanto riferisce Al Jazeera, citando fonti mediche palestinesi e della Mezzaluna Rossa, all’alba di oggi, mercoledì 13 agosto, almeno 24 persone sono state uccise in diversi raid israeliani a Gaza. Tra le vittime figurano cinque bambini e cinque civili che stavano richiedendo aiuti. Particolarmente colpito il quartiere di Zeitoun, a Gaza City, dove un attacco aereo ha distrutto un’abitazione causando la morte di 12 persone, secondo l’ospedale al-Ahli Arab.