Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ESTERIBenjamin NetanyahuCessate il fuocoGazaIsraeleMedio OrienteNegoziati di pacePalestina

Gaza, l’Idf approva il piano per la nuova offensiva. Almeno 24 morti nei raid israeliani all’alba, tra cui cinque bambini

13 Agosto 2025 - 12:50 Cecilia Dardana
embed
gaza idf israele
gaza idf israele
Via libera dell'esercito israeliano al piano di Netanyahu di occupare la Striscia di Gaza. Intanto continuano i raid sulla popolazione che attende gli aiuti umanitari

Il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha dato il via libera al quadro operativo per le prossime fasi dell’offensiva nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato dalle forze di difesa israeliane sul proprio canale Telegram. Durante una riunione di vertice, è stato presentato il bilancio delle operazioni condotte finora — comprese quelle nell’area di Zeitoun, iniziate ieri — e definito il concetto centrale del piano che guiderà le azioni militari nelle settimane a venire, in linea con le direttive del governo israeliano. Zamir ha ribadito «l’importanza di aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione al reclutamento delle riserve», sottolineando la necessità di garantire pause per riorganizzazione e recupero in vista delle prossime missioni.

I raid israeliani su Gaza

Sul terreno, però, l’escalation continua. Secondo quanto riferisce Al Jazeera, citando fonti mediche palestinesi e della Mezzaluna Rossa, all’alba di oggi, mercoledì 13 agosto, almeno 24 persone sono state uccise in diversi raid israeliani a Gaza. Tra le vittime figurano cinque bambini e cinque civili che stavano richiedendo aiuti. Particolarmente colpito il quartiere di Zeitoun, a Gaza City, dove un attacco aereo ha distrutto un’abitazione causando la morte di 12 persone, secondo l’ospedale al-Ahli Arab.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Passeggiava nudo a tarda notte in hotel, EasyJet sospende uno dei suoi piloti: «La sicurezza dei passeggeri è la priorità»

2.

Dai mille euro per chi raccoglie conchiglie in spiaggia ai 3mila per chi beve alcolici in pubblico: le multe più curiose (e salate) per turisti incivili

3.

Londra, rider rifiutati da alcuni appartamenti di lusso: «Non possono consegnare». La decisione sull’onda della protesta anti migranti

4.

Don Capovilla rilasciato dopo 7 ore a Tel Aviv, il post del prete di Venezia appena espulso: «Sanzioni per Israele che bombarda chiese e moschee»

5.

Anni di cantieri, feste private e sorveglianza pervasiva, la vita impossibile dei vicini di Mark Zuckerberg: «Ha occupato il nostro quartiere»

leggi anche
netanyahu guerra israele gaza
ESTERI

Netanyahu e la “concessione” ai palestinesi: «Permetteremo loro di lasciare Gaza». A Tel Aviv anche i riservisti protestano contro il governo

Di Ugo Milano
free palestine el al volo israele
ESTERI

«Free Palestine», il controllore di volo di Parigi ai piloti El Al dopo il decollo. La compagnia israeliana: «Orgogliosi della nostra bandiera»

Di Alba Romano
meloni-gaza-netanyahu
ESTERI

Gaza, Meloni sente Bin Salman: «No escalation, la pace giusta è solo con due Stati»

Di Alba Romano
Don Nandino Capovilla
ESTERI

Don Capovilla rilasciato dopo 7 ore a Tel Aviv, il post del prete di Venezia appena espulso: «Sanzioni per Israele che bombarda chiese e moschee»

Di Giulia Norvegno
FACT-CHECKING

Il giornalista di Al Jazeera e il post Telegram pro Hamas del 7 ottobre 2023 (poi cancellato)

Di David Puente
meloni abu mazen
ESTERI

Meloni sente Abu Mazen: «Escalation israeliana preoccupante, la crisi umanitaria a Gaza è inaccettabile». Poi assicura il sostegno dell’Italia

Di Cecilia Dardana