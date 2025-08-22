Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Vuole mettere la prima, ma ingrana la retromarcia, con l’auto finisce in chiesa. Il boato e l’imbarazzo di un 30enne che ha sfondato il portone

22 Agosto 2025 - 08:35 Ugo Milano
auto finisce contro portone chiesa
Il 30enne al volante è uscito illeso dall'auto. Lo sfottò delle persone presenti per l'incidente senza conseguenze gravi. Il guidatore aveva il cartello con la «P» attaccato al lunotto

Un errore di manovra ha reso un pomeriggio dei fedeli di Bivio Cascinare, frazione di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo nelle Marche, una scena del tutto surreale. Un ragazzo di 30 anni alla guida di una auto Renault Clio ha inserito per sbaglio la prima invece della retromarcia e, con un’accelerata, ha sfondato il portone laterale della chiesa finendo direttamente tra i banchi della navata. L’incidente è avvenuto sul lato di via Guido Rossa. Secondo quanto ricostruito, l’auto è partita da una posizione di sosta lungo la strada, ha superato l’ingresso del luogo di culto spostando i banchi di legno verso il centro, ma fortunatamente senza distruggerli grazie alla velocità contenuta. Per qualche istante si è temuto il peggio: il rumore dell’impatto e lo stupore dei residenti accorsi hanno fatto pensare a un gesto volontario.

Nessun ferito, e i residenti ironizzano: «Messa drive-in»

La tensione, però, si è presto sciolta. Nessuno è rimasto ferito, nemmeno il conducente, uscito illeso ma di certo visibilmente imbarazzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo e i carabinieri per i rilievi e la rimozione del veicolo, che ha richiesto tempo e cautela. Alla fine, i danni si sono limitati al portone della chiesa. L’incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi, si è trasformata presto in un fatto commentato con ironia dai presenti, come riporta Il Corriere Adriatico: c’è chi ha scherzato sul «nuovo servizio messa drive-in» e chi ha ammesso di aver tirato un sospiro di sollievo. Dalle foto dell’incidente, si vede inoltre che l’auto aveva la “P” dietro, che indica principiante alla guida.

