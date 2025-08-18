Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
La nipote di Marine Le Pen Marion Maréchal ferita in un frontale in Calabria col compagno Vincenzo Sofo (FdI): «Abbiamo visto la morte in faccia»

18 Agosto 2025 - 21:19 Ugo Milano
incidente sofo marechal
incidente sofo marechal
La coppia colpita da un’auto in corsa sbandata per evitare un animale. Ma i due se la sono cavata con ferite lievi

L’eurodeputata e nipote di Marine Le Pen Marion Maréchal e suo marito ed ex europarlamentare di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sabato 16 agosto. Secondo quanto riportato dalla rete televisiva francese Bfmtv, la loro auto è stata tamponata frontalmente da un’altra vettura. Quest’ultima avrebbe sbandato per evitare un animale fermo sulla carreggiata, finendo per colpirli in pieno. L’impatto è stato violento. Maréchal e Sofo sono stati trasportati in ospedale e trattenuti in osservazione. Le loro condizioni, però, non desterebbero preoccupazione. Si parla di ferite lievi e di un decorso rapido verso la guarigione, nonostante i toni tragici del messaggio diffuso da lui sui social.

Il messaggio sui social di Vincenzo Sofo

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Sofo attraverso un messaggio pubblicato sui social. «Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi, ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi». In un secondo post ha aggiunto: «Non preoccupatevi, siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto». Il politico ha condiviso anche una versione in francese dello stesso messaggio. Le parole sono state accompagnate da una foto della coppia, sorridente, a testimonianza del sollievo dopo l’incidente. Nell’immagine si scorge una ferita piuttosto profonda sulla gamba di lei.

Sotto controllo medico ancora per qualche giorno

La notizia, rilanciata in Francia e in Italia, ha subito suscitato numerosi messaggi di solidarietà. Nonostante la violenza dello scontro, le conseguenze si sono rivelate limitate. Entrambi resteranno sotto controllo medico ancora per qualche giorno, ma le condizioni sono giudicate buone. Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen ed ex esponente del partito Reconquête, siede attualmente al Parlamento europeo. Vincenzo Sofo, che in passato ha rappresentato Fratelli d’Italia a Bruxelles, è noto anche per la sua vicinanza politica alla premier Giorgia Meloni.

