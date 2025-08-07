Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
ESTERIBirraInchiesteLondraMusicaOasisRegno Unito

«È scivolato sulla birra», parla il padre del fan morto al concerto degli Oasis: «Non era ubriaco, non era drogato, è stato un incidente»

07 Agosto 2025 - 16:58 Ugo Milano
embed
morto concerto oasis
morto concerto oasis
Il 45enne Lee Claydon è caduto da una balconata durante lo show degli Oasis. La famiglia chiede chiarezza, lo stadio valuta una stretta sugli alcolici

Lee Claydon aveva 45 anni. È morto lo scorso 2 agosto, cadendo da una balconata durante il concerto degli Oasis a Wembley, Londra. Era andato allo show con il fratello, Aaron. Secondo quanto raccontato alla famiglia, l’uomo sarebbe scivolato su della birra rovesciata sui gradini. A parlare è il padre, Clive Claydon, che ha ricostruito la vicenda: «C’era birra dappertutto. La polizia ci ha detto che potrebbe essere scivolato. Ma non abbiamo certezze. Ci sono dubbi anche sulle barriere», ha spiegato. La dinamica è ancora poco chiara e in questi giorni la famiglia resta in attesa di risposte ufficiali.

Il volo dalla balconata

La caduta è avvenuta da una zona rialzata dello stadio. Lee ha perso l’equilibrio ed è finito giù, sotto gli occhi di centinaia di spettatori. Inutile ogni tentativo di soccorso. È morto sul colpo. Il giorno dopo, un secondo incidente. Un altro fan è rimasto gravemente ferito cadendo da una scala nel Blocco 107 dello stadio. Ha riportato un trauma cranico. Due episodi simili in 24 ore. E ora l’organizzazione di Wembley è sotto pressione. I gestori della struttura stanno valutando nuove regole per l’uso e la vendita di alcol durante i concerti. Attualmente, solo durante le partite di calcio è vietato consumare birra sugli spalti. Una regola introdotta anni fa per prevenire il binge drinking. Ma per i concerti c’è una maggiore tolleranza a riguardo.

La sicurezza compromessa per l’abuso di alcol

Un dipendente ha confermato che nelle due serate degli Oasis il consumo di alcol è stato molto alto. «Le vendite sono aumentate», ha detto a The Sun. E ora si starebbe ragionando su limiti più severi, o persino un divieto parziale, per evitare altri incidenti. Intanto, la famiglia Claydon tenta di far fronte al dolore. Aaron, il fratello, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe. L’obiettivo è aiutare la compagna di Lee, Amanda, e i tre figli: Harry, Matthew e James. In pochi giorni sono stati donati oltre 21 mila euro. «È un momento terribile. Ma vogliamo dare almeno un po’ di stabilità a chi resta – ha scritto Aaron – Amanda e i bambini non devono affrontare tutto da soli». Il padre Clive ha anche risposto alle speculazioni apparse online dopo la tragedia. «Hanno detto che si drogava. Non è vero. Forse aveva bevuto un paio di birre, ma chi non lo fa a un concerto? Non era ubriaco. Non era drogato. È stato solo un incidente».

Articoli di ESTERI più letti
1.

80 anni fa le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, il sopravvissuto (ed esperto): «Così convincerei Trump, Putin e Xi ad abbandonare le armi atomiche» – L’intervista

2.

Così un pesce caduto dal cielo ha provocato un incendio in una foresta in Canada

3.

Usa, Robert Kennedy annuncia lo stop ai finanziamenti per i vaccini a mRNA a Moderna, Pfizer e Sanofi

4.

⁠La verità sul sommergibile Titan, l’addestramento farsa dei piloti e le minacce a chi faceva domande: «Ecco come potevano evitare la strage»

5.

L’Idf e la strategia per l’occupazione di Gaza: «Sarebbe una trappola»

leggi anche
oasis-morto-fan-concerto-londra
ESTERI

Tragedia al concerto degli Oasis a Wembley, fan cade dalla balconata e muore. Liam e Noel Gallagher: «Siamo scioccati e addolorati»

Di Alba Romano
paul-gallaher-accusa-stupro
CULTURA & SPETTACOLO

Paul Gallagher, il fratello maggiore di Noel e Liam degli Oasis accusato di stupro

Di Alba Romano
gallagher colplay dissing
CULTURA & SPETTACOLO

Gli amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay, Liam Gallagher silura Chris Martin. La promessa ai fan: «Noi quella robaccia…»

Di Ugo Milano