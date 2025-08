Tragedia al concerto degli Oasis a Wembley, fan cade dalla balconata e muore. Liam e Noel Gallagher: «Siamo scioccati e addolorati»

L'incidente è avvenuto sabato 2 agosto intorno alle 22.20. I paramedici hanno tentato di rianimare l'uomo, 40 anni, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Tragico incidente durante il concerto degli Oasis a Wembley. Un fan di circa 40 anni è morto dopo essere caduto dalla balconata dello stadio londinese. La notizia, riportata da Daily Mail e Bbc, ha sconvolto i presenti e gli stessi membri della band, Liam e Noel Gallagher, che hanno espresso il loro cordoglio con una nota: «Siamo scioccati e addolorati per la morte del nostro fan. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici della persona coinvolta». L’incidente è avvenuto sabato 2 agosto intorno alle 22.20.

La testimonianza: «È stato davvero devastante»

Un testimone ha raccontato di aver sentito urla e grida dopo che l’uomo è precipitato dal piano superiore. «È stato orribile. Pensavamo fosse un cappotto che stava cadendo, ma poi abbiamo visto l’uomo sul pavimento di cemento. È stato davvero devastante», ha dichiarato. I paramedici sono intervenuto immediatamente; nonostante gli sforzi per soccorrere la vittima, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto. La polizia inglese ha chiesto a chiunque abbia assistito alla tragedia di fornire informazioni utili per ricostruire la dinamica dell’incidente. «Il nostro pensiero va alla famiglia della vittima. Chiediamo a chiunque abbia assistito all’incidente o abbia registrato video di contattarci per aiutarci a capire meglio cosa è successo», ha dichiarato un portavoce, citato dai media inglesi.

