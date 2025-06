«Non volevo vedere i miei figli litigare». La mamma di Noel e Liam Gallagher è l’artefice della reunion degli Oasis: «Li ho incoraggiati»

È stata proprio Peggy Gallagher, in un'intervista all’Irish Mail on Sunday a rivelare di avere avuto un ruolo centrale nella tanto attesa reunion: «Ci voleva solo qualcuno che dicesse loro: “Andate avanti”»

Dopo 16 anni di separazione e silenzi, Noel e Liam Gallagher torneranno a esibirsi insieme dal vivo, per la prima volta dal lontano 2009, anno in cui – tra litigi e incomprensioni – misero fine alla storica band britannica degli Oasis. I fan hanno sperato a lungo in una riconciliazione, ma a dare la spinta decisiva è stata una figura insospettabile: la madre dei due, Peggy Gallagher. È stata proprio lei, in un’intervista all’Irish Mail on Sunday, a rivelare di avere avuto un ruolo centrale nella tanto attesa Reunion. «Sono stata io a incoraggiarli – ha detto l’82enne – ma in fondo sarebbe successo comunque, no? Ci voleva solo qualcuno che dicesse loro: “Andate avanti” e io l’ho fatto».

Pur precisando che la decisione finale è stata presa dai figli – «non si possono costringere due teste calde a fare qualcosa che non vogliono» – la signora Gallagher si è detta sollevata per il riavvicinamento tra i due. «Nessuna madre vuole vedere i propri figli litigare. Sarò felice quando tutto sarà finito, perché è davvero stressante». Naturalmente, mamma Peggy non vuole perdersi questo storico ritorno dal vivo. Il suo obiettivo è assistere almeno al concerto in programma a Dublino ad agosto, anche se dovrà fare i conti con un recente intervento al ginocchio. «Spero di riuscire ad andarci anche solo zoppicando. È questo il mio piano… sarà meraviglioso».