Gli Oasis insieme dopo 16 anni, è successo davvero: Liam e Noel cantano Wonderwall, lo stadio esplode – Il video

Hanno aperto con Hello per poi dare spazio a tutto il loro repertorio storico. Anche perché di album nuovi i due fratelli non ne hanno sfornati in vista della reniunon. Ma ai fan va benissimo così: i 70mila in delirio a Cardiff

I fratelli Gallagher sono tornati sul palco insieme dopo 16 anni di gelo, e Cardiff ha fatto da cornice al primo concerto della reunion più attesa dell’estate. Il 4 luglio 2025, davanti a quasi 70 mila fan in delirio, Liam e Noel hanno sanato – almeno temporaneamente – quei dissapori che avevano portato alla fine degli Oasis. La band simbolo del britpop anni ’90 non ha deluso le aspettative, aprendo con “Hello” e proseguendo con i classici del loro repertorio, da “Some Might Say” a “Cigarettes and Alcohol”, passando per “Live Forever” dedicata al calciatore del Liverpool Diogo Jota, scomparso tragicamente a 28 anni.

Tutto lo stadio canta Wonderwall

Il picco emotivo è arrivato quando Liam ha attaccato le prime note di “Wonderwall”, uno dei momenti più virali sui social il giorno dopo il concerto. Lo stadio è esploso in un coro collettivo che ha fatto tremare le fondamenta del Principality Stadium. I video diventati virali sui social mostrano 65mila persone che cantano all’unisono il brano più iconico degli Oasis, mentre i fratelli Gallagher sembravano visibilmente emozionati nel ritrovare quella magia che li aveva resi leggendari. Non solo “Wonderwall”: anche “Don’t Look Back in Anger” e “The Masterplan” hanno scatenato la folla, dimostrando che certi pezzi rimangono immortali.

La scaletta con i successi

Il concerto ha saputo bilanciare perfettamente i momenti rock con quelli più intimi. Mentre Liam si è occupato dei pezzi più grintosi come “Roll With It” e “Fade Away”, Noel ha preso in mano le ballad più delicate come “Talk Tonight” e “Half the World Away”. La chiusura con “Champagne Supernova” ha sigillato una serata che i fan aspettavano da oltre un decennio, con i due fratelli che sono saliti sul palco mano nella mano, mandando un messaggio chiaro: gli Oasis sono tornati, e stavolta sembra che sia per davvero.