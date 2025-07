Paul Gallagher, il fratello maggiore di Noel e Liam degli Oasis accusato di stupro

L'uomo, 59 anni, dovrà inoltre rispondere di «strangolamento, minacce di morte e lesioni personali gravi», riporta il Telegraph, che cita un portavoce della polizia metropolitana. I fatti di cui è sospettato sono avvenuti tra il 2022 e il 2024

Paul Gallagher, fratello maggiore di Noel e Liam della band degli Oasis, è stato accusato di stupro e violenza sessuale ai danni di una donna, a seguito di un’indagine avviata dal Dipartimento di polizia a Londra lo scorso anno. L’uomo, 59 anni, dovrà inoltre rispondere di «strangolamento, minacce di morte e lesioni personali gravi», riporta il Telegraph, che cita un portavoce della polizia metropolitana. I fatti di cui è sospettato sono avvenuti tra il 2022 e il 2024.

Comparirà davanti alla Corte di Westminster il 27 agosto

Paul, che non ha mai fatto parte degli Oasis, comparirà davanti alla Corte dei Magistrati di Westminster a Londra il 27 agosto. Un anno più grande di Noel Gallagher e sette anni più grande di Liam, è cresciuto con loro a Manchester. Attualmente vive in un appartamento nella capitale inglese, comprato da Noel nel 2024, e nel corso degli anni ha lavorato come dj e fotografo. Pur negando di provare gelosia nei confronti dei fratelli minori, il 59enne ha ammesso di essere infastidito dall’etichetta di “l’altro Gallagher”. Nel 1996 ha pubblicato il libro Brothers: From Childhood to Oasis – The Real Story, in cui ripercorre la loro infanzia e la nascita della band.

La reunion degli Oasis

La notizia arriva mentre i due fratelli Gallagher, Noel e Liam, proseguono il loro “tour-reunion”, che – dopo le tre date a Wembley – continuerà a Edimburgo, poi a Dublino e successivamente all’estero. I concerti sono della band sold-out dall’inizio di luglio.

Foto copertina: INSTAGRAM / PAUL GALLAGHER / Il fratello maggiore di Liam e Noel con la madre