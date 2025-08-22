Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀBambiniIncidenti stradaliPadovaUcrainaVeneto

È morto Vladyslav Malamen, il bimbo di 6 anni travolto sulle strisce pedonali. La fuga dalla guerra in Ucraina e l’incidente in Veneto con la mamma

22 Agosto 2025 - 11:35 Giovanni Ruggiero
embed
Vladyslav Malamen
Vladyslav Malamen
Il bambino è stato sbalzato per circa 30 metri da un'auto che stava sorpassando mentre lui attraversava sulle strisce. La tragedia in provincia di Venezia

È morto in ospedale Vladyslav Malamen, il bambini di 6 anni ricoverato a Padova dopo essere stato investito sulle strisce pedonali. Il bambino stava attraversando la strada con sua madre sulla via Noalese, a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, quando è stato sbalzato da un’auto a molti metri di distanza. La vettura, una Panda, era guidata da un 25enne veneziano, rimasto illeso. Con sua madre, il bambino era in Italia come profugo dopo essere scappato dalla guerra nel suo Paese.

Viveva con altre famiglie ucraine

In Veneto era ospitato in una canonica con altre famiglie ucraine, gestita dalla cooperativa sociale Levante.  «Quello che è successo è scioccante, mercoledì la mamma e il bambino erano usciti insieme, l’altro figlio era rimasto a casa. I testimoni dello scontro hanno descritto scene strazianti», ha dichiarato il responsabile del centro, Roberto Tuninetti. Interviene sulla tragedia anche la sindaca Sarah Gaiani: «Vladyslav era arrivato poche settimane fa in cerca di pace. La sua vita spezzata sull’asfalto è una ferita che non si può accettare. Come sindaca e come cittadina mi unisco al dolore della famiglia».

L’incidente per un sorpasso

Il bambino si trovava a bordo strada dietro alla madre, che era in sella a una bici carica dei sacchetti della spesa appena fatta. Secondo alcuni testimoni, un’auto si era fermata per lasciar passare la donna con il bambino. Ma la Panda che la seguiva ha tentato il sorpasso colpendo in pieno il bambino, che era ancora al centro della carreggiata. La madre, assistendo alla scena senza poter intervenire, ha iniziato a gridare invocando soccorso. Le urla, insieme al fragore dell’impatto, hanno attirato i clienti del bar vicino e alcuni abitanti della zona, subito accorsi in strada: «La donna piangeva disperata, mentre il piccolo restava immobile sull’asfalto. Da genitore, è stato straziante: mi sono sentito morire dentro». Le condizioni del piccolo erano apparse subito gravissime. Già ieri, 21 agosto, era stata dichiarata la morte cerebrale. Poi in serata il piccolo è morto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Hallissey e i blitz in spiaggia che fanno tremare i balneari: «A Mondello me la sono vista brutta». Nel mirino anche i tassisti

2.

Dentro il gruppo Facebook “Mia Moglie”. Medici, professori, poliziotti: chi c’era tra gli iscritti alla pagina chiusa dalla postale

3.

«Devo fare un bonifico al figlio di Bocelli», la storia dell’anziana salvata allo sportello delle Poste: il messaggio che ha fatto partire la truffa

4.

Le Olimpiadi Milano-Cortina e l’incubo disastro dei cantieri: quali opere saranno pronte e quali solo un anno dopo i Giochi (o più in là)

5.

«Diceva che era solo un gioco», le donne si riconoscono nelle foto sul gruppo “Mia Moglie”. Dopo la chiusura, ne spuntano altri su Telegram

leggi anche
Ambulanza
ATTUALITÀ

Bimbo di un anno e mezzo cade dall’auto in corsa: «È stato il fratellino». La reazione della madre che guidava e la corsa in ospedale

Di Giovanni Ruggiero
auto finisce contro portone chiesa
ATTUALITÀ

Vuole mettere la prima, ma ingrana la retromarcia, con l’auto finisce in chiesa. Il boato e l’imbarazzo di un 30enne che ha sfondato il portone

Di Ugo Milano
cecilia de astis minori fermati comunita
ATTUALITÀ

Arrestata la madre del 13enne alla guida dell’auto che ha ucciso Cecilia De Astis. Perché è stata fermata dalla polizia

Di Ugo Milano
incidente sofo marechal
ATTUALITÀ

La nipote di Marine Le Pen Marion Maréchal ferita in un frontale in Calabria col compagno Vincenzo Sofo (FdI): «Abbiamo visto la morte in faccia»

Di Ugo Milano
incidente usa pilota automatico
ESTERI

Auto fuori controllo a tutta velocità, le preghiere del conducente e lo schianto. Ma la polizia smonta la fake news sul pilota automatico – Il video

Di Valentina Romagnoli
polizia
ATTUALITÀ

Dramma a Latina, si costituisce il pirata della strada che ha investito tre giovani. Nell’incidente è morto un 16enne, ferito l’amico

Di Ugo Milano