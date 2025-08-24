Fingono di buttarsi sotto le auto di passaggio, un ragazzo viene investito davvero: la bravata finisce in ospedale a Brescia

Il "gioco" durante la notte a Gardone Riviera, nel Bresciano. Ricoverato un 27enne irlandese

È ricoverato in condizioni considerate serie uno dei ragazzi che fingeva di buttarsi sotto le auto in transito in provincia di Brescia. Il ragazzo, un irlandese di 27 anni, stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, non risulta in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, questa notte alle 2.30 il gruppo di ragazzi si era appostato lungo la strada Gardesana, a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Il gruppo ha iniziato a fingere di gettarsi sotto le auto che passano in quel momento. Ma durante il gioco, il ragazzo irlandese è stato investito davvero da un veicolo in transito.