ATTUALITÀArezzoIncidenti stradaliToscana

⁠La mamma non arriva in tempo in ospedale e partorisce in auto, arriva l’ambulanza ma fa un incidente: il caso ad Arezzo

24 Agosto 2025 - 15:09 Ugo Milano
ambulanza incidente mamma partorisce auto
Mamma e neonato sono stati presi in custodia da una seconda ambulanza e stanno bene. Una donna di 52 anni, coinvolta nell'incidente, è ricoverata in codice verde

La corsa in ospedale era stata tagliata corta dai dolori insopportabili del parto: il neonato aveva deciso di accelerare i tempi e nascere lì, sul sedile dell’auto. Ma dell’ambulanza, infermierizzata e chiamata per soccorrere la giovane mamma, nessuna traccia per diverso tempo. Il mezzo era infatti rimasto coinvolto in un incidente proprio mentre sfrecciava per le vie di Arezzo.

Il parto in auto e l’incidente a piena velocità

Era una corsa contro il tempo in «codice tre», quello giallo. Il momento del parto, già delicato di suo, aveva bisogno di attenzioni sanitarie e infermieristiche ulteriori, soprattutto perché la 26enne era stata colta dalle doglie più forti quando era ancora distante dall’ospedale. Il bimbo non aveva aspettato di arrivare in pronto soccorso ed era venuto alla luce in via Duranti. L’ambulanza si era avviata quando la giovane aveva capito che non avrebbe raggiunto la struttura sanitaria, ma all’altezza di via Colombo si era scontrata contro un’altra vettura. A quel punto il mezzo di soccorso non poteva ovviamente proseguire.

La seconda ambulanza e i soccorsi all’incidente

Di lì a poco, grazie alla tempestiva segnalazione della centrale operativa, un’altra ambulanza ha raggiunto la giovane 26enne e l’ha condotta, con il neonato, al pronto soccorso. Entrambi stanno bene. Tra le persone coinvolte nell’incidente, tutto il personale sanitario è illeso mentre una donna di 52 anni sarebbe stata trasferita in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, forze dell’ordine e altri mezzi di soccorso.

