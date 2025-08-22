Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀInchiesteIncidentiIncidenti stradaliLazioRomaTruffe

La falsa avvocata che inscena incidenti. Caccia alla truffatrice bionda che prende di mira gli anziani nei quartieri di Roma

22 Agosto 2025 - 21:43 Alba Romano
embed
truffa incidenti stradali
truffa incidenti stradali
Si presenta come legale, mostra piccoli graffi sull’auto e chiede soldi sul posto: cresce l’allarme tra i residenti delle zone del Torrino, Decima e Laurentino

È caccia a una truffatrice seriale che da mesi agisce nella capitale, nei quartieri tra Torrino, Decima e Laurentino 38. È bionda, porta grandi occhiali da sole e guida auto diverse, spesso dichiarate come «a noleggio». La donna si fingerebbe avvocata, simulando incidenti e chiedendo poi denaro immediato per presunti danni. Come spiega Il Messaggero le vittime preferite sono donne anziane, spesso dopo aver eseguito un prelievo bancomat. La scena è sempre la stessa: un tamponamento o un graffio, accuse di guida distratta, la minaccia velata di conseguenze legali. Poi la richiesta di contanti.

L’ultimo episodio in viale Camillo Sabatini

L’ultimo episodio è avvenuto pochi giorni fa, in viale Camillo Sabatini. La protagonista è Anna, 70 anni, residente al Torrino. Per lei non è stato il primo incontro. «A dicembre ero già caduta nella trappola – ha raccontato al Messaggeroquesta volta ho reagito». La dinamica del primo inganno: un graffio quasi invisibile, una donna anziana accanto alla truffatrice che diceva di essere la madre malata appena uscita dall’ospedale, la pressione psicologica e infine la consegna di cento euro. Solo dopo, il carrozziere ha confermato che il danno era artificiale.

Il rifiuto alla richiesta di consegna del denaro in contanti

Giovedì scorso, la stessa scena. Una Fiat 500 bianca, un nuovo graffio, la stessa donna alla guida. Anna l’ha riconosciuta e ha rifiutato di consegnarle denaro. Quando ha minacciato di chiamare i vigili, la finta avvocata è fuggita. Il racconto ha acceso le segnalazioni sui social di quartiere. Molti residenti hanno descritto episodi simili: sempre una donna bionda, sempre la scusa del danno all’auto, sempre la pretesa di denaro immediato. Alcuni ricordano tentativi di truffa avvenuti addirittura anni fa.

Le denunce alla forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno già ricevuto diverse segnalazioni, ma la donna starebbe continuando a colpire. Anna, dopo l’ultimo episodio, si è recata dai carabinieri di viale dell’Oceano Indiano. Ha fornito il modello dell’auto e parte della targa. «Spero che riescano a fermarla presto», ha detto. E in quartiere cresce l’allerta.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Hallissey e i blitz in spiaggia che fanno tremare i balneari: «A Mondello me la sono vista brutta». Nel mirino anche i tassisti

2.

Dentro il gruppo Facebook “Mia Moglie”. Medici, professori, poliziotti: chi c’era tra gli iscritti alla pagina chiusa dalla postale

3.

«Devo fare un bonifico al figlio di Bocelli», la storia dell’anziana salvata allo sportello delle Poste: il messaggio che ha fatto partire la truffa

4.

Le Olimpiadi Milano-Cortina e l’incubo disastro dei cantieri: quali opere saranno pronte e quali solo un anno dopo i Giochi (o più in là)

5.

«Diceva che era solo un gioco», le donne si riconoscono nelle foto sul gruppo “Mia Moglie”. Dopo la chiusura, ne spuntano altri su Telegram

leggi anche
Ambulanza
ATTUALITÀ

Bimbo di un anno e mezzo cade dall’auto in corsa: «È stato il fratellino». La reazione della madre che guidava e la corsa in ospedale

Di Giovanni Ruggiero
auto finisce contro portone chiesa
ATTUALITÀ

Vuole mettere la prima, ma ingrana la retromarcia, con l’auto finisce in chiesa. Il boato e l’imbarazzo di un 30enne che ha sfondato il portone

Di Ugo Milano
influencer cibo incidente suv ristorante video
ATTUALITÀ

Loro sono in diretta social da un ristorante, un Suv sfonda la vetrata: i due influencer travolti mentre mangiano – Il video

Di Ugo Milano