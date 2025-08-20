Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Loro sono in diretta social da un ristorante, un Suv sfonda la vetrata: i due influencer travolti mentre mangiano – Il video

20 Agosto 2025 - 19:05 Ugo Milano
È successo a Houston, al ristorante CuVee’s Culinary Creations durante la live degli influencer Nina Santiago e Patrick Blackwood. I due, travolti da vetri e detriti, sono riusciti a mettersi in salvo all’ultimo momento

Due panini al salmone gonfi in mano, un rapido «cin-cin» e il primo assaggio – rigorosamente a occhi chiusi – del celebre ristorante CuVee’s Culinary Creations di Houston, Texas. Davanti ai due youtuber e influencer, Patrick Blackwood e Nina Santiago, ci sono ancora sei piani strapieni di cibo e quattro drink. Era il loro classico appuntamento di giornata con il food rating, in diretta sul canale della donna. Non fanno in tempo a riaprire gli occhi dal morso inaugurale che vengono scaraventati lontano e investiti da una pioggia di vetri.

L’incidente con il suv al ristorante

Proprio in quell’istante intorno alle 16.40, un suv perde il controllo e si pianta sul lato del ristorante accanto al loro tavolo. Dei sette piatti di fronte ai due influencer, e del loro tavolo, non rimane più nulla. I due in un batter d’occhio si accorgono della situazione e si lanciano fuori dal loro divanetto mettendosi in salvo per un soffio.

I soccorsi ai due influencer e il commento di Nina Santiago: «Grata di essere ancora viva»

«Sono oltremodo grata di essere viva», ha commentato Nina Santiago. «È successo all’improvviso, ma siamo sopravvissuti. Questa esperienza mi ha fatto capire chi conta davvero: la vita è troppo breve per serbare rancore o provare rabbia. Lascia andare, perdona, vivi il presente e apprezza chi ti circonda: questo avrebbe potuto essere il nostro ultimo pasto». I due sono stati soccorsi immediatamente e trasferiti in ospedale ancora sotto choc. Nessuno dei due ha però riportato lesioni gravi.

