Loro sono in diretta social da un ristorante, un Suv sfonda la vetrata: i due influencer travolti mentre mangiano – Il video

È successo a Houston, al ristorante CuVee’s Culinary Creations durante la live degli influencer Nina Santiago e Patrick Blackwood. I due, travolti da vetri e detriti, sono riusciti a mettersi in salvo all’ultimo momento

Due panini al salmone gonfi in mano, un rapido «cin-cin» e il primo assaggio – rigorosamente a occhi chiusi – del celebre ristorante CuVee’s Culinary Creations di Houston, Texas. Davanti ai due youtuber e influencer, Patrick Blackwood e Nina Santiago, ci sono ancora sei piani strapieni di cibo e quattro drink. Era il loro classico appuntamento di giornata con il food rating, in diretta sul canale della donna. Non fanno in tempo a riaprire gli occhi dal morso inaugurale che vengono scaraventati lontano e investiti da una pioggia di vetri.

L’incidente con il suv al ristorante

Proprio in quell’istante intorno alle 16.40, un suv perde il controllo e si pianta sul lato del ristorante accanto al loro tavolo. Dei sette piatti di fronte ai due influencer, e del loro tavolo, non rimane più nulla. I due in un batter d’occhio si accorgono della situazione e si lanciano fuori dal loro divanetto mettendosi in salvo per un soffio.

«Sono oltremodo grata di essere viva», ha commentato Nina Santiago. «È successo all’improvviso, ma siamo sopravvissuti. Questa esperienza mi ha fatto capire chi conta davvero: la vita è troppo breve per serbare rancore o provare rabbia. Lascia andare, perdona, vivi il presente e apprezza chi ti circonda: questo avrebbe potuto essere il nostro ultimo pasto». I due sono stati soccorsi immediatamente e trasferiti in ospedale ancora sotto choc. Nessuno dei due ha però riportato lesioni gravi.