Salta sul palco e sfonda il pavimento: la clamorosa caduta del frontman dei Dale Q’ Va durante il concerto – Il video

11 Agosto 2025 - 20:40 Alba Romano
David Ortíz è caduto durante uno show in Argentina. Ha riportato ferite alla testa ma è fuori pericolo

Incidente sul palco per David Ortíz, cantante della band argentina di Córdoba, Dale Q’ Va. È accaduto nella notte di domenica 10 agosto, durante un concerto al Club Bomberos di San Francisco, nella provincia di Córdoba, Argentina. Il frontman, 49 anni, stava cantando insieme al collega Neno Aguirre. Dopo due salti sul palco, alcune tavole hanno ceduto. Ortíz è precipitato nel vuoto e ha battuto la testa contro uno dei bordi della voragine appena creata. Il pubblico e lo staff sono intervenuti subito. La polizia e il personale sanitario hanno soccorso il cantante dietro le quinte. Poi il trasferimento in ospedale per accertamenti. La diagnosi: lesioni lievi. Il musicista ha ricevuto alcuni punti di sutura alla testa ed è rimasto in osservazione per alcune ore. Nella mattinata di oggi, lunedì 11 agosto, ha lasciato la struttura ed è rientrato a Córdoba con la propria band.

Le parole sui social della band

«Una disgrazia con fortuna», ha detto il manager Maximiliano Marinaro. Ortíz, ha aggiunto, era di buon umore e pronto a tornare alla musica. La band ha diffuso un comunicato per rassicurare i fan e ringraziare i soccorritori. «David sta meglio, ma sarà visitato ancora dai medici», si legge nella nota diffusa su Instagram. Sui social, il cantante ha scritto: «Sto un po’ meglio, anche se con molto dolore. Grazie per la preoccupazione». In seguito all’incidente, il gruppo ha annullato il concerto previsto a Sumampa nella provincia di Santiago del Estero domenica prossima, 17 agosto. Per ora, nessuna nuova data è stata annunciata.

