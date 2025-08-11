Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
«Irresponsabili», il cantante Maluma rimprovera dei genitori col bimbo di un anno al suo concerto: «Decibel troppo alti» – Il video

11 Agosto 2025 - 17:38 Ugo Milano
L'artista ha interrotto il concerto a Città del Messico per ammonire due genitori: «Portare un bambino piccolo in un ambiente così rumoroso è pericoloso»

Durante un concerto a Città del Messico, il cantante colombiano Maluma ha interrotto lo show per rivolgere un rimprovero a due genitori presenti con un bimbo di un anno. L’artista ha espresso preoccupazione per il fatto che il piccolo fosse esposto a volumi e rumori molto forti, senza adeguata protezione per le orecchie. «Quanti anni ha? Un anno? Credete sia giusto portare un bambino così piccolo a un concerto con decibel altissimi?», ha detto Maluma, attirando l’attenzione del pubblico. «Io sono padre e, con tutto il rispetto, questo è un atto irresponsabile», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di tutelare i più piccoli in ambienti rumorosi. «Quel bambino non sa nemmeno dove si trova adesso», ha proseguito, ottenendo l’approvazione della platea. Infine, l’artista ha rivolto un invito ai fan: «La prossima volta cercate di essere più responsabili».

Chi è Maluma

Maluma, nome d’arte di Juan Luis Londoño Arias, è uno dei cantanti più celebri della musica latinoamericana urban. Trentaquattrenne colombiano, ha collezionato numerosi premi, tra cui un Latin Grammy, e vanta milioni di copie vendute nel mondo. La sua carriera spazia dalla musica al cinema e alla televisione, con importanti collaborazioni internazionali e ruoli da coach in programmi come The Voice in Messico e Colombia.

