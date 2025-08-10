Fedez alla festa dello stoccafisso di Cittanova in Calabria, le polemiche per il cachet stellare: a quanto ammonta e chi paga

Oltre al compenso, il rapper avrà vitto e alloggio per sé, il suo staff e la compagna Giulia Honegger. Tra le richieste particolari: vini bianchi senza solfiti e cibo biologico

Stoccafisso e musica (a caro prezzo) sotto le stelle. Martedì 12 agosto, alla XXIV edizione della Festa Nazionale dello Stocco, l’appuntamento gastronomico più atteso dell’anno a Cittanova, borgo di poco più di novemila abitanti in provincia di Reggio Calabria, il protagonista musicale della serata sarà Fedez. Il rapper è, infatti, atteso alle 22.30 al teatro all’aperto allestito per l’occasione in viale Campanella. Si tratta dell’unica tappa calabrese del tour estivo dell’artista e l’ingresso sarà completamente gratuito. A far discutere, però, è il cachet (stellare) della serata: 100 mila euro. Lo rende noto il sito Mowmag, che precisa come i soldi non sarebbero pubblici, ma di diretta emanazione dello sponsor ufficiale della manifestazione, appunto “Stocco&Stocco”, che ha scelto quindi come artista immagine di questa edizione il rapper di Rozzano.

Le altre richieste di Fedez

Oltre al compenso, sono previsti anche vitto e alloggio per lui, la sua crew e la compagna Giulia Honegger. Tra le richieste particolari dell’artista, secondo indiscrezioni raccolte dalla stessa fonte, ci sarebbero vini bianchi senza solfiti e prodotti alimentari biologici, tra carne e verdure. Sebbene i fondi siano privati, il Comune dovrebbe comunque rendicontare pubblicamente le spese legate all’evento, che saranno poi coperte dall’azienda. Nei bilanci pubblici potrebbero dunque comparire le voci relative agli oneri tecnici o logistici. Negli anni passati, Stocco&Stocco aveva già portato a Cittanova artisti di primo piano, come Tiziano Ferro e Cesare Cremonini, anche se in quei casi i cachet non sono mai stati resi noti, e i Nomadi, protagonisti delle ultime tre edizioni.

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Fedez alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, 15 febbraio 2025