Don Mirco annuncia sui social di avere un tumore: «Perchè è il momento più bello della mia vita». La lettera del prete che litigò con Fedez

Il parroco molto attivo sui social racconta la scoperta della malattia e quale significato ha dato alla diagnosi. Qualche anno fa era finito in una polemica con Federico Lucia, che non aveva raccolto il suo appello

«Grazie Signore Gesù, per il dono della malattia». Con queste parole, pubblicate su Facebook, don Mirco Bianchi, parroco di Gatteo Mare-Villamarina e volto molto attivo sui social, ha scelto di raccontare apertamente ai fedeli la sua esperienza con un tumore. Non è la prima volta che parla della sua condizione: già a giugno aveva informato i suoi follower della diagnosi e lo scorso 30 luglio aveva comunicato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola, raccontando di affrontare la nuova sfida «con serenità e fiducia nel Signore».

«Sto vivendo il momento più bello della mia vita»

Nella sua ultima lettera, diffusa in occasione della festa di san Giovanni Maria Vianney, patrono dei sacerdoti, don Mirco paragona la scoperta della malattia a «un terremoto». Dopo lo shock iniziale, però, dice di aver provato «una grande serenità, letizia e gioia. Questa malattia non semplicemente l’ho abbracciata o accolta ma la sto scoprendo come un grande dono del Signore». Una riflessione che, chiarisce subito: «Lungi da me desiderare la malattia, ma oggi posso dire che sto vivendo il momento più bello della mia vita». Il sacerdote scrive che questo tumore è diventato per lui una chiave per vivere con più profondità l’anno giubilare: «Attraverso questa malattia, Gesù mi sta facendo vivere in maniera grande e autentica questo Giubileo della speranza; senza, forse non lo avrei vissuto così intensamente». Il post ha raccolto decine di messaggi di sostegno, tra fedeli e semplici utenti, diventando un luogo di confronto tra coloro che affrontano la malattia: «Preghiamo per te, e anche per la guarigione», scrive qualcuno, altri invece:«Io da quando ho saputo di avere il tumore non mi sono ribellata. Però ogni tanto ho paura».

Lo scontro con Fedez

Don Mirco non è nuovo alle polemiche: nel 2021 era stato protagonista di un acceso scambio social con Fedez, dopo aver lanciato un appello agli influencer «per far nascere e non fare aborti». Il rapper aveva replicato a tono: «Appello a tutti i preti: non rompete le p… alle donne che scelgono di abortire». Il sacerdote, invece di alimentare lo scontro, aveva provato a trasformarlo in dialogo, inviando al cantante una lunga lettera con una proposta insolita: «Vorrei diventare tuo amico». Oggi, mentre affronta cure e terapie, il parroco dice di voler continuare a usare i social non solo per aggiornare i fedeli, ma per testimoniare che «anche nella prova si può vivere con fede, speranza e un sorriso».