È morto il rapper Jesto a 40 anni, il ricordo di Fedez: «Cosa mi ha fatto scoprire quando l’ho visto»

L'addio del fratello di Justin Yamanouchi, il rapper Hyst: «Non si dica che lascia un vuoto»

È morto a 40 anni il rapper romano Justin Yamanouchi, in arte Jesto, che ha segnato la scena hip hop italiana degli anni Duemila. La conferma della scomparsa dell’artista nella notte tra il 30 a il 31 luglio è stata diffusa dal fratello Taiyo «Hyst» Yamanouchi, anche lui attivo nel mondo del rap e da Fedez, che lo ha ricordato in una storia su Instagram. Jesto era figlio di Stefano Rosso, cantautore scomparso nel 2008.

Da 2theBeat alla fama: il talento nel freestyle

Jesto si era fatto conoscere nel panorama underground romano grazie alle sue performance nelle competizioni di freestyle, in particolare durante le gare della tetralogia Supershallo organizzate da 2theBeat. Le sue capacità di improvvisazione e la presenza scenica lo avevano rapidamente trasformato in un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

L’annuncio del fratello: «Un’eredità di valore incalcolabile»

A comunicare la morte è stato Taiyo Yamanouchi con un messaggio pubblicato sui social: «Nella notte del 31 di luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi. Astro del Rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia in vuoto, perché non è così. Lascia invece un’eredità di valore incalcolabile ed uno slancio all’elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare».

Il ricordo di Fedez

L’ultimo saluto si terrà martedì 5 agosto alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, in forma privata. Tra i messaggi di cordoglio, c’è anche quello di Fedez: «14 anni fa partecipavo al mio primo 2thebeat in cui gareggiava anche Jesto, vederlo fare freestyle mi ha fatto capire cosa significasse avere carisma sul palco. Un punto di riferimento per il movimento in un’epoca in cui si rappava solo per la fotta e la passione. Riposa in pace leggenda del rap (quello vero)».