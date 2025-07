Fedez oggi vale il doppio di Chiara Ferragni, un anno fa non arrivava alla metà. Bilancio d’oro per la sua Doom, mentre il Pandoro-gate distruggeva l’impero di lei

Nel nuovo bilancio della principale società del gruppo Zedef incassi a 10,18 milioni di euro, mentre quelli della ex moglie sono precipitati a 4 milioni. Il rapper ha assunto 14 dipendenti in più, fatto 2,2 milioni di investimenti e concesso un aumento di stipendio a mamma Annamaria, che amministra tutto

Fino ai primi del mese di dicembre del 2023, quando scoppiò il Pandoro gate, l’impero di Chiara Ferragni valeva più del doppio di quello di suo marito Federico Lucia, che tutti conoscono con il nome d’arte di Fedez. Oggi è esattamente il contrario: Fedez vale più del doppio della sua ex moglie da cui ha appena ufficialmente divorziato. Dopo il crollo del fatturato delle due società della Ferragni, la Fenice srl e la Tbs crew srl, che insieme ora non arrivano a 4 milioni di euro di incassi, è stato infatti depositato alla Camera di commercio di Milano il bilancio della società più importante di Fedez, la Dream of ordinary madness entertainment srl, in sigla Doom, che ha chiuso l’anno con 10,181 milioni di euro di ricavi. E mentre le due società della Ferragni hanno accumulato nel 2024 5,7 milioni di euro di perdite, la principale società di Fedez ha ottenuto un utile di 1,135 milioni di euro.

Anche su Federico l’effetto dello tsunami Pandoro, e i ricavi sono scesi di 1,4 milioni

Qualche schizzo dello tsunami del Pandoro gate ha colpito anche gli affari del rapper, abilmente amministrati come da sempre dalla mamma, Annamaria Berrinzaghi sempre affiancata da papà Fedez, che si chiama Franco Lucia. Fra il 2023 e il 2024 la Doom ha infatti perso 1,4 milioni di euro di ricavi, e anche i guadagni si sono ridotti di circa 180 mila euro. Ma sono davvero inezie in una società particolarmente florida e in espansione, tanto da avere aumentato del 50% il costo del lavoro per avere incrementato l’organico medio, che è salito da 17 a 31 dipendenti. Non solo: nel 2024 la società ha investito in titoli finanziari 2,2 milioni di euro facendo salire di pari cifra le relative immobilizzazioni in bilancio, tanto da aumentare il patrimonio netto nonostante i ricavi limati rispetto al 2023.

I genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi

L’agenzia di talenti e comunicazione ha fatto però boom all’ultimo Sanremo

La Doom, controllata interamente dalla Zedef, la capogruppo dell’impero della famiglia Lucia, è una sorta di agenzia di talenti e comunicazione, che ha nella sua scuderia 28 content creator di un certo successo oltre allo stesso Fedez. Fa anche eventi di comunicazione sia fisici che digitali per alcuni dei brand italiani e internazionali più noti (da Stellantis alla Coca Cola). All’ultimo Festival di Sanremo ha anche lanciato il suo “Doom district”in diretta, con ospiti in una location vicina all’Ariston e la trasmissione su tutti i canali social possibili. Secondo la società l’evento avrebbe prodotto «oltre 10 milioni di impression generate sui social media durante la settimana del Festival e più di 250.000 interazioni tra commenti, like e condivisioni, e oltre 10 mila visitatori presso il Doom discrict».

Lo stipendio aumentato per mamma Fedez, la telefonata mancata al marito e l’aiutino Inps

Per festeggiare l’anno del sorpasso e del raddoppio sulla Ferragni, mamma Fedez si è concessa anche un piccolo aumento di stipendio da amministratrice è passato dai 148 mila euro del 2023 ai 157.683 euro del 2024. Grazie alle nuove assunzioni la Doom ha potuto beneficiare anche della decontribuzione di legge concessa dall’Inps con due decreti il 25 gennaio e il 21 marzo del 2025 per un totale lievemente superiore ai 22 mila euro. Le cifre saranno inserite però nel bilancio del 2025 da approvare la prossima estate. Curiosamente avendo come soli protagonisti mamma e papà Fedez l’assemblea di bilancio della Doom quest’anno è slittata in seconda convocazione. Era infatti stata convocata il 31 maggio 2025, ma, spiega mamma Annamaria a verbale, «non essendosi raggiunto un numero sufficiente di soci tale da determinare i quorum minimi previsti dallo statuto per la validità dell’assemblea, la stessa andò deserta. Pertanto, si è reso necessario riconvocare l’assemblea dei soci», come poi avvenuto. Marito e moglie non devono essersi telefonati in tempo a fine maggio.