Divorzio Ferragni-Fedez, parla l’avvocata della influencer: «Condizioni più complesse di come si dice». Le concessioni fatte da lei, le regole sui figli

È stato un divorzio consensuale tra il rapper e l'imprenditrice, così da evitare lunghe battaglie in tribunale. Ma sulle condizioni, è la legale di Ferragni a mettere in chiaro chi ha fattto più rinunce

La fine ufficiale del matrimonio tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, al secolo Fedez, è stata raccontata con troppe «semplificazioni», secondo l’avvocata Daniela Missaglia, che ha assistito l’imprenditrice nel divorzio. Dopo la sentenza del tribunale di Milano, è finito il matrimonio durato circa sette anni, tramontato di fatto già a dicembre 2024. I Ferragnez non esistono più neanche sulla carta, ma sono i dettagli dell’accordo dietro al divorzio a fare la differenza nel racconto di come sia andata la separazione. La coppia ha scelto di chiudere la battaglia legale con un divorzio consensuale. Un’intesa che ha permesso di evitare lunghi scontri in tribunale. E soprattutto ha permesso di concordare l’affidamento congiunto dei figli Leone e Vittoria, con una frequentazione quasi paritetica tra i due genitori.

Chi ha fatto più concessioni: parla l’avvocato di Ferragni

L’avvocata di Chiara Ferragni in una nota ha voluto chiarire alcuni aspetti dell’accordo dopo quelle che ha giudicato semplificazioni apparse sui media. L’avvocata ha spiegato che «l’accordo in questione è stato il risultato di una responsabile rinuncia della signora Ferragni a pretendere dal marito un assegno per il mantenimento di Leone e Vittoria, collocati in via prevalente presso di lei, per evitare una deriva giudiziaria che avrebbe recato nocumento ai figli minori». Missaglia ha precisato che «le condizioni di divorzio sono in ogni caso più complesse di come sintetizzate dagli organi di stampa sicché le notizie riportate, oltre che a violare la privacy della mia assistita, appaiono frutto di semplificazioni che riassumono solo parzialmente la realtà delle intese raggiunte».

Che cosa dovrà pagare Fedez

Uno degli aspetti più delicati riguarda la questione economica. Fedez non dovrà versare alcun assegno di mantenimento né per i figli né per l’ex moglie. Tuttavia, il rapper si farà carico in via esclusiva delle spese scolastiche e sanitarie dei bambini. Il tribunale di Milano ha ritenuto l’accordo adeguato alle circostanze. I patrimoni dei due ex coniugi erano già stati divisi in precedenza, quindi non è stato necessario affrontare contenziosi su questo fronte durante le procedure di divorzio.

Le regole per l’esposizione sui social dei figli

La sentenza ha risolto anche la delicata questione dell’esposizione mediatica di Leone e Vittoria sui social network. Fedez si era sempre mostrato contrario a questa pratica. L’accordo stabilisce che per la pubblicazione di foto e video dei bambini, entrambi i genitori devono consultarsi e ottenere l’autorizzazione reciproca, seguendo le regole già previste dalla giurisprudenza senza deroghe particolari.

Le nuove vite sentimentali di Chiara e Fedez

Intanto entrambi sembrano aver voltato pagina sul fronte sentimentale. Per Chiara Ferragni si parla di un possibile ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera, mentre Fedez continua la frequentazione con Giulia Honegger, giovane stilista emergente di cui si conoscono pochi dettagli. Il settimanale Chi ha immortalato il rapper con la nuova compagna durante una vacanza in Sardegna, mostrando momenti di complicità e serenità. Il profilo Instagram della Honegger rimane privato e non sono note nemmeno informazioni sulla sua età.