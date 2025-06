Chiara Ferragni e Lighthouse Communication si prendono una pausa: in arrivo un nuovo rebranding

Secondo quanto precisa l'agenzia di comunicazione, il rapporto è stato messo in pausa in vista del rebranding delle società di Ferragni previsto per il secondo semestre 2025

Altra batosta per Chiara Ferragni: anche il team di comunicazione che aveva scelto per rilanciarsi ha deciso di chiudere la collaborazione. L’annus horribilis dell’imprenditrice sembra non avere fine. Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, i guai legali, la crisi delle sue aziende, la separazione da Fedez e la rottura con l’ultimo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera, arriva questo altro duro colpo. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Secondo quanto precisa la Lighthouse Communication, l’agenzia di comunicazione fondata da Roberta ed Enrico Sarzanini, che appunto aveva avviato la collaborazione con Ferragni, il rapporto è stato messo in pausa in vista del rebranding delle società previsto per il secondo semestre 2025.

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Roberta Sarzanini

Lo scorso anno, nel tentativo di rimettere insieme i pezzi della sua immagine pubblica e imprenditoriale, Ferragni si era affidata a Roberta Sarzanini, una delle professioniste più affermate nel mondo della comunicazione in Italia. Con lei, anche il team di Lighthouse Communication, agenzia fondata insieme a Enrico Sarzanini. Questa mossa era arrivata dopo l’allontanamento di Fabio Maria Damato, storico manager e “braccio destro” dell’influencer, indicato da molti come corresponsabile del crollo del brand Ferragni (e dei Ferragnez). Il compito del nuovo team non era semplice: riparare i danni di una crisi reputazionale ormai conclamata e rimettere in carreggiata l’immagine di una delle imprenditrici digitali più note d’Italia. Per un po’, sembrava che le cose potessero migliorare. Ma ora arriva lo stop definitivo: Sarzanini e il suo team hanno deciso di chiudere il rapporto con Chiara.

Perché il team di Sarzanini ha chiuso la collaborazione

Secondo quanto riportato da Parpiglia, alla base della rottura ci sarebbero divergenze profonde su come affrontare il momento difficile. In particolare, Ferragni avrebbe deciso di prendersi una pausa per le vacanze estive, rimandando ogni decisione e attività a settembre. Una scelta che, vista la delicatezza della situazione e l’imminenza di un processo, non sarebbe stata condivisa né accettata da Sarzanini, che ha quindi scelto di fare un passo indietro.

Chi seguirà la comunicazione di Chiara Ferragni

Nonostante la separazione dal team Lighthouse, Chiara Ferragni non sembra intenzionata a restare scoperta a lungo. Secondo le voci circolate nelle ultime ore, la nuova figura scelta per gestire la sua comunicazione sarebbe Dalia Gaberscick, esperta nel settore musicale e già al fianco di diversi artisti italiani. Il cambiamento, si mormora, potrebbe essere legato alla volontà di Ferragni di aprirsi di più al mondo della televisione. In questo contesto, si inseriscono anche le recenti indiscrezioni su un suo possibile coinvolgimento a Ballando con le stelle, a cui ha fatto cenno anche Milly Carlucci. Resta da vedere se questo nuovo corso basterà a risollevare una reputazione sempre più in bilico.