Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è finita. Le foto di lui tornato dall’ex moglie, l’influencer: «Gli uomini soffrono una donna forte»

Appena tre mesi dopo l’ufficializzazione della relazione, Giovanni Tronchetti Provera è stato fotografato dai paparazzi del settimanale Chi con Nicole Moellhausen durante un weekend a Portofino. Intanto Chiara Ferragni rompe il silenzio e lancia una frecciata velenosa: «Sono stata in relazioni tossiche, cercavano di rendermi più piccola»

Dopo mesi di voci, la conferma ufficiale della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera era arrivata solo lo scorso 9 febbraio. Sono passati tre mesi e, venerdì 16 maggio, il 42enne è stato pizzicato da Chi a Portofino mentre, in compagnia della ex moglie Nicole Moellhausen e dei loro tre figli, si accingevano a trascorrere un weekend insieme. Di nuovo famiglia? Un nuovo ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, come i baci e le tenerezze scambiate tra i due suggeriscono? Di sicuro, le freddezze e la distanza tra Tronchetti Provera e Ferragni trovano una clamorosa conferma nella fuga d’amore a Portofino. La relazione tra i due, insomma, quella del «sono fidanzata e felice», è ufficialmente ai titoli di coda.

Il weekend di Tronchetti Provera e Moellhausen, tra colazioni e chiacchierate in spiaggia

Una storia breve, fatta di tira e molla, di ostacoli – non i cinque figli in due ma la disapprovazione pubblica della famiglia Tronchetti Provera – e di periodi di gelo per la eccessiva esposizione mediatica. Esplosa la scorsa estate, appassita pochi mesi dopo. Così il 42enne ha deciso di riunirsi con Nicole Moellhausen per tre giorni «come ai vecchi tempi», forse prestando un orecchio a quei suoi familiari che della imprenditrice hanno sempre tessuto lodi. La meta è Portofino, dove Tronchetti Provera è stato ospite della madre. Prima un aperitivo, a due tavoli di distanza dalla ex moglie con un gruppo di amiche. Solo un saluto, di sfuggita, prima di alzarsi e andare a cena. Poi la mattina dopo ancora un incontro «fortuito» a colazione, sempre in piazzetta, e ognuno va per la sua strada. Anzi per la sua barca. Si arriva a domenica, a Paraggi: Giovanni è in spiaggia e lì incontra Nicole. I due si appartano, parlano – anche animatamente – infine Tronchetti Provera riaccompagna la donna alla sua macchina. Qui il bacio.

La frecciata di Chiara Ferragni: «Ho avuto relazioni tossiche, cercavano di rendermi più piccola»

E se per lui Ferragni sembra ufficialmente acqua passata, così è anche per la influencer: «Sono stata in relazioni tossiche, con persone che mi hanno trattata di merda», ha confessato ai microfoni del podcast Storie oltre le stories con le sorelle Valentina e Francesca. «Almeno per un po’ mi è andata bene anche così, ho giustificato questo atteggiamento. Tutti gli uomini dicono di volere la donna forte, indipendente, che guadagna bene e che si fa rispettare. Poi, però, quando ce l’hanno di fianco pochissimi non sono minacciati nel loro ego e cercano di renderti più piccola». Una frecciata con destinatario da definirsi.