Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, è di nuovo crisi? Le indiscrezioni dopo la fuga dai riflettori e un Primo Maggio trascorso lontani

Tra silenzi, distanze e la presenza dei paparazzi che rischiano di dividere la coppia: cosa sta succedendo

Sembra tornare il gelo tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Dopo un periodo di apparente riavvicinamento, nuove ombre si addensano sulla coppia, complice una distanza non solo fisica ma anche emotiva, che sembra trapelare nelle ultime settimane. A raccontare i retroscena è il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove rivela come la tensione tra i due sarebbe cresciuta a causa dell’eccessiva esposizione mediatica, elemento che l’imprenditore sopporterebbe sempre meno. E il 1° maggio pare sia stato l’emblema: nessuna foto insieme, nessuna interazione pubblica. Chiara Ferragni ha trascorso la giornata tra Cremona e Lucca, mentre Giovanni era lontano, con amici, in una villa a Pontida. Fonti vicine alla coppia raccontano che la scelta di trascorrere il giorno separati sarebbe partita proprio da Tronchetti, infastidito dalla sensazione di trovarsi sotto i riflettori, in particolare dopo una paparazzata pubblicata sul settimanale Chi, che sarebbe stata vissuta da lui come costruita e invasiva.

Il silenzio dopo l’acquisizione della società

A sollevare i dubbi su un nuovo allontanamento c’è anche il silenzio che ha accompagnato uno dei momenti più significativi per l’influencer: l’acquisizione del 99% della sua società. Un traguardo imprenditoriale che, almeno in pubblico, non ha trovato riscontro nel sostegno o nella celebrazione da parte di Tronchetti Provera. Nessun post, nessun commento, nessuna cena per festeggiare. Solo silenzio. Le voci di crisi si moltiplicano, mentre resta il nodo principale: due personalità diverse, due modi opposti di vivere la notorietà. Lei regina dei social, abituata a condividere ogni dettaglio. Lui, erede della dinastia Pirelli, riservato e insofferente ai riflettori. La domanda ora è se questa frattura sia temporanea o l’inizio di una rottura definitiva.