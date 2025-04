Chiara Ferragni smentisce la vendita del suo superattico, mentre si dice sia finita la storia con Tronchetti Provera

Al momento Chiara Ferragni ha messo in vendita solo Villa Matilda sul Lago di Como, che ancora non ha un acquirente. In affitto a Thuram il superattico dei Ferragnez

Le indiscrezioni circolate nelle scorse ore circa l’intenzione di Chiara Ferragni di vendere il suo attico, sono state smentite stamane con una nota dall’ufficio stampa dell’imprenditrice digitale: «In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni si precisa che la casa di sua proprietà non è in vendita». Il superattico milanese di 300 metri quadri su due piani, per il quale, correva voce, l’influencer chiedesse circa 25 milioni di euro, si trova all’interno delle Residenze Libeskind, il complesso progettato dall’architetto Daniel Libeskind, a pochi passi da City Life. Vere le voci invece riguardanti Villa Matilda, dimora sul Lago di Como messa in vendita dopo la separazione da Fedez ma ancora in cerca di un compratore. L’altro superattico, quello che ha fatto da scenografia all’epopea social dei Ferragnez, dove tutta Italia ha visto crescere i piccoli Leone e Vittoria, al momento è in affitto all’attaccante dell’Inter Marcus Thuram al prezzo di 35mila euro mensili.

Tutti i guai di Chiara Ferragni

Il pettegolezzo e la relativa smentita arrivano proprio mentre le riviste di settore raccontano della rottura di Chiara Ferragni con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, cosa che parrebbe fare assai felice amici e famiglia, in particolar modo la madre, del rampollo, che non ha mai visto di buon occhio l’esposizione mediatica dell’influencer. Senza considerare naturalmente i guai giudiziari che rischiano di mettere a repentaglio l’impero economico messo in piedi dall’imprenditrice, al momento rinviata a giudizio per truffa.