Chiara Ferragni conferma la relazione con Giovanni Tronchetti Provera: «Sono fidanzata e felice. Con Fedez? Non tornerei mai»

L'influencer è stata intervistata dai media spagnoli in occasione dei premi Goya, a Granada: «Sono molto felice, avevo bisogno di un ragazzo come lui»

Prima le indiscrezioni poi gli avvistamenti, le foto insieme e ora la conferma. Chiara Ferragni, durante la 39esima cerimonia dei Premi Goya (i principali riconoscimenti cinematografici del Paese), a Granada, ha parlato con i media spagnoli della sua relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. «Ho una relazione. Sono molto, molto felice, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui», ha detto al giornale Hola!. «È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così», ha aggiunto l’influencer. Con l’ex marito Fedez, l’imprenditrice digitale ha fatto sapere di essere sollevata di aver chiuso: «No, non tornerei mai più con lui», ha ribadito. Mentre sulla bufera scoppiata nei giorni scorsi si è detta «tranquilla» e «sollevata». «Ho sempre cercato di non intervenire, ma ogni tanto bisogna dire le cose come stanno, altrimenti capita che si diffonda una narrazione sbagliata», ha precisato ancora Ferragni.

La bufera dopo le rivelazioni di Corona

Una settimana fa, infatti, Fabrizio Corona – nel nuovo format Falsissimo – ha rivelato che Fedez «ha sempre amato un’altra donna (Angelica Montini, ndr) durante il matrimonio con Chiara». La replica dell’imprenditrice digitale, dopo il gossip sulla sua relazione, non si era fatta attendere: «La mia relazione con Federico era reale per me, non siamo mai stati una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l’altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e nonostante tutto sono fiera di aver amato incondizionatamente», il messaggio di Ferragni sui social. Dopo il post di fine gennaio, Corona era andato all’attacco dell’influencer, rivelando un presunto tradimento con il cantante Achille Lauro, quest’anno in gara al Festival di Sanremo. «Ti ricordi quando hai ammesso a Fedez che te lo sei scopato?». Dopo giorni di silenzio, anche il rapper era intervenuto sulla vicenda che lo vede protagonista, puntando il dito contro la ricostruzione fatta dal giornalista di gossip. «L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola», la replica di Fedez. «Ho scelto Chiara con convinzione – aveva sottolineato su Instagram -: l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni». Insomma, una vera bufera che potrebbe riservare ancora sorprese. Eppure, Ferragni – stando all’intervista rilasciata ai media spagnoli – sembra averla, almeno per il momento, superata.

Foto copertina: ANSA / MIGUEL ANGEL MOLINA | Chiara Ferragni durante i premi Goya, a Granada, in Spagna, 08 February 2025