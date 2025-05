Chiara Ferragni sbotta davanti ai giornalisti: «Smettetela di seguirmi, non ho bisogno di ripulirmi l’immagine» – Il video

L'influencer a Roma, a un evento del Codacons: «Sì con loro pace fatta». Ma prima del dibattito un giornalista Mediaset è stato allontanato dalla scorta

«Sono qui per parlare di violenza sulle donne. Se ho detto di essere libera di potermi occupare della mia azienda? Sì, di quello sono molto contenta. Quali sono i nuovi progetti? Non lo posso dire, altrimenti lo avrei detto sui miei social. Le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le metterò io. Non faccio interviste perché certe cose non le posso dire e di certe cose non posso parlare. Quando voglio parlare, e sarò libera di parlarne, lo farò io e saprete tutti quanti le cose». Queste le parole di Chiara Ferragni, ai cronisti a margine dell’evento organizzato dal Codacons “Oltre il silenzio, contro la violenza sulle donne, lo stalking e l’omotransfobia“, a Roma. L’influencer ha partecipato all’incontro ma prima ha avuto un piccolo alterco con Michel Dessì, inviato di Pomeriggio Cinque per Mediaset. Il personale di sicurezza, infatti, avrebbe allontanato il giornalista in malo modo.

Dopo il Pandoro gate «pace fatta col Codacons»

L’imprenditrice partecipa a un evento del Codacons, realtà che le fece la guerra proprio sul Pandoro gate. E spiega: «Pace fatta». «Sì, abbiamo fatto pace e sono contenta di trattare questi temi con loro», sottolinea. Il fondatore e presidente del Codacons, Carlo Rienzi ha dichiarato: «Quando dobbiamo denunciare qualcuno, pandori, uova o altro, non abbiamo nessuna remora e lo facciamo. Il problema è che quando invece devi dare un messaggio forte al paese hai bisogno di persone che destino l’attenzione e l’interesse della gente. Non andiamo a vedere il certificato penale e dobbiamo sempre vedere se vengono condannati. Non mi pare che nessuno dei due (Chiara Ferragni e Federico ‘Fedez’ Lucia, ndr) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per qualche reato. Non vedo perché dovremmo trattarli da colpevoli, non vedo nessun impedimento». E infine Ferragni ha aggiunto: «Se sono qui con il Codacons per ripulire la mia immagine? Non ho bisogno di ripulire la mia immagine. I miei fatti parleranno per me. Le cose in cui credo sono note a tutti e continuerò a battermi per queste cose sempre»