Valentina Ferragni e il porno etico: «Quello che vedo nei tradizionali non mi piace, poi ho scoperto una regista…» – Il video

La chiaccherata con Norma Rossetti, fondatrice di MySecretCase. «Ho amato che ci fossero altre figure che invece rappresentassero una tipologia di sesso con un punto di vista diverso»

Porno etico, Valentina Ferragni ne parla nella seconda puntata di “Storie oltre le stories”, podcast in cui l’influencer ospita Norma Rossetti, fondatrice di MySecretCase, la startup milanese di sex toys, molto apprezzati dal pubblico femminile (e non solo). «Io quello che vedo nei porno tradizionali non mi piace. Mi piace l’immaginazione, il sentimento. La visuale sulla penetrazione non mi piace», dichiara Ferragni parlando di una regista americana (Erika Lust ndr) appena scoperta, che l’ha sorpresa. «Ho amato che ci fossero altre figure che invece rappresentassero una tipologia di sesso con un punto di vista diverso», spiega nel suo podcast la sorella di Chiara Ferragni.

Un porno che mette al centro il consenso

Rossetti parla di X confession di Erika Lust, un porno che mette al centro il consenso dell’altra persona «è questo è meraviglioso». «Dal punto di vista della grande industry del sesso, dove ci stanno tante cose dentro, tra cui i sex toys in crescita e normalizzazione c’è anche il porno etico», spiega l’imprenditrice.