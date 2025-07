Lite tra Fedez e Ultima Generazione: il rapper difende i jet privati, gli attivisti si indignano sui social: «La tua è mera retorica del c**zo» – Il video

Toni infuocati a La Zanzara tra il rapper e l’attivista Ester Goffi. Fedez respinge le critiche sul suo stile di vita, mentre il movimento ambientalista rincara la dose su Instagram

Il confronto tra Fedez e Ultima Generazione è esploso in diretta radiofonica nel programma La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Ospite il rapper milanese, che ha risposto alle critiche dell’attivista Ester Goffi. Lei lo ha accusato di ipocrisia per il suo uso del jet privato. «Rompete solo le scatole», ha sbottato Fedez, visibilmente infastidito, accusando gli attivisti di un’azione moralistica e priva di efficacia. «Mi piace la vostra tracotanza, pensate di essere la polizia dei cieli», ha detto, sottolineando come i voli privati pesino meno del 2% sulle emissioni globali. E quando l’intervistatrice ha contestato il suo linguaggio, lui ha replicato con sarcasmo: «Sono di Rozzano io».

La replica del movimento: «Anche meno, Fedez»

Sul proprio profilo Instagram, Ultima Generazione ha rincarato la dose contro il rapper:

«Hey Fedez, anche meno! Siamo in pieno collasso climatico: alluvioni, caldo record e siccità sono sotto gli occhi di tutti. E mentre il governo ignora la crisi, personaggi pubblici come te difendono il diritto a usare il jet privato come se nulla fosse: la tua è mera retorica del c***o». Il movimento chiede lo stop ai voli privati e tasse sui grandi patrimoni, per finanziare misure di protezione contro gli effetti sempre più devastanti del cambiamento climatico. «Se il governo non agisce, tocca costringerlo», si legge nel post.