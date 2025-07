Fedez e Ferragni hanno divorziato, l’accordo sull’assegno per lei e i figli: cosa dovrà pagare il rapper

Firmati gli ultimi documenti, l'influencer e imprenditrice e il rapper non sono più moglie e marito. La sentenza del tribunale di Milano

È ufficiale: il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è finito, anche sulla carta. Fonti vicine alla ex coppia confermano che ieri, lunedì 21 luglio, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto. Fedez, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e Ferragni, assistita dall’avvocata Daniela Missaglia, hanno siglato l’accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica. Le spese scolastiche e sanitarie per i figli sono a carico del rapper, ma non è previsto alcun assegno di mantenimento.

La firma del divorzio e l’assegno di mantenimento

I due hanno firmato le carte divorzio lunedì 21 luglio. In base alle informazioni riportate dalle fonti vicine alla coppia, Fedez non dovrà versare alcun assegno di mantenimento per i bimbi, né assegno per Chiara Ferragni. Le spese scolastiche e sanitarie per i figli sono a carico di Fedez. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Milano, l’accordo è stato ritenuto adeguato.

La questione sui figli esposti sui social

Con la sentenza è stata anche risolta la questione dell’esposizione social dei figli Leone e Vittoria. Esposizione su cui Fedez si sarebbe sin da subito dichiarato contrario. Per i due bambini varranno le regole già previste dalla giurisprudenza, senza alcuna deroga concordata da parte dei due genitori. Per la pubblicazione di foto e video dei due bambini, Fedez e Ferragni devono consultarsi per chiedersi reciprocamente l’autorizzazione.

L’accordo sul patrimonio

In fase di divorzio, non è stato invece necessario risolvere alcun contenzioso tra i due. I patrimoni del rapper e dell’imprenditrice erano già stati divisi in passato. Quindi questo aspetto non è rientrato nel’accordo di separazione, concentrato di fatto tutto sulla gestione dei figli.