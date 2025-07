Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro»

Il rapper racconta le sue avventure imprenditoriali. E spiega: «Non volevo che le mie economie dipendessero solo dalla musica»

«Non ho mai avuto un estremo attaccamento al denaro, da diversi anni la prerogativa fondamentale di tutti i miei progetti sono l’adrenalina e lo stimolo creativo che mi possono dare, non il denaro». Queste le parole di Federico Lucia, ovvero Fedez, in un’intervista per Forbes Leader, in cui parla del suo impero (non solo musicale). Il rapper ha spiegato di avere un patrimonio familiare che ammonta a oltre 20 milioni di euro. Sul fatto che in un’udienza del 2020 dichiarò di essere nullatenente ha replicato: «Mi domando ancora come la registrazione di una mia udienza sia finita online, al netto di ciò mi si chiedeva che immobili avessi intestato e quindi ho detto così di impeto: sono nullatenente, semplicemente perché tutto fa parte della holding familiare».

Quanto vale la holding Zedef

Esser esposto, racconta, «come in tutte le cose, mi ha avvantaggiato da un lato e svantaggiato». «Scivoloni non sono mancati. Ci si dimentica che l’invisibilità è un super potere, la sovraesposizione no, ma bisogna essere in grado di cavalcarla e può essere una virtù». Ecco perché con le imprese, spiega, fa meno lo spavaldo, «devono parlare i risultati. Prima di fare grandi proclami bisogna aspettare». La sua holding Zedef, che controlla tutto il gruppo di società di Fedez, «ha una consistenza patrimoniale complessiva che supera i 20 milioni di euro», nonostante «veniamo anche da una bufera comunicativa non indifferente».

«Volevo esser indipendente dalle mie economie musicali, questo mi rende un artista libero»

Fedez, spiega a Forbes, ha puntato a diventare «indipendente dal punto di vista economico rispetto alla musica e non far sì che le mie economie dipendessero dalla musica». «Questo mi dà una totale indipendenza rispetto alla scrittura di canzoni e progetti musicali», sottolinea, anche «perché il mio lobo artista vive di molte più sofferenze, è molto più combattuto rispetto al lato imprenditoriale».