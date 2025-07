La Blonde Salad di Chiara Ferragni è finita ko, decimando i clienti. Crolla il fatturato Tbs Crew, via due dipendenti, lei si dimezza lo stipendio

La crisi del Pandoro gate non è finita, e dopo Fenice colpisce l’altra società della influencer coinvolta nell’indagine antitrust, passata da 17,66 a 1,3 milioni di fatturato. E da un utile di 4,4 milioni a una perdita 2024 di 2,2 milioni. Ma i contratti disdettati non sono tornati nel 2025 e per evitare di svenarsi troppo la Ferragni ha usato le forbici sui costi

I clienti sono scappati quasi tutti da Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro gate, e il dato clamoroso è arrivato dal fresco deposito del bilancio della sua Tbs Crew, che insieme a Fenice era stata coinvolta nell’istruttoria dell’antitrust sul pandoro Balocco. In un solo anno il fatturato si è più che decimato, passando dai 17,66 milioni di euro del 2023 agli appena 1,3 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre dell’anno scorso. Così da un utile di 4,4 milioni di euro la Tbs Crew è passata a una perdita netta di 2,282 milioni di euro, ancora assorbibile grazie ai grandi guadagni ottenuti negli anni precedenti. Chiara spiega che «il risultato negativo è riconducibile principalmente alle ripercussioni mediatiche legate alla vicenda del cosiddetto “Pandoro Gate”, che ha coinvolto altre società riconducibili al socio unico Sisterhood, ma che ha avuto effetti diretti anche su Tbs Crew Srl, determinando una significativa contrazione del fatturato e la sospensione di numerosi rapporti commerciali con i clienti. Attualmente, la società opera con un’attività commerciale limitata, in un contesto esterno ancora in evoluzione e che potrà che potrà incidere sulle prospettive di graduale ripresa delle relazioni commerciali».

Anche nel 2025 la crisi è profonda e non ci sono prospettive di recuperare clientela

La crisi è ancora in corso, tanto è che la stessa Ferragni ammette nella sua relazione sulla gestione che gli incassi nemmeno quest’anno torneranno a salire e che «le previsioni per l’esercizio 2025 restano incerte. L’organo amministrativo ha predisposto un budget economico finanziario sulla base della prevedibile evoluzione della gestione. In particolare, è previsto un volume di ricavi atteso in linea con l’esercizio precedente, una rinnovata struttura di costo coerente con la politica di ridimensionamento della struttura, l’ottimizzazione dei contratti commerciali ed il contenimento dei costi operativi. Tuttavia, la ripresa dell’attività commerciale dipenderà anche dall’esito delle vicende giudiziarie. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle stesse e valutare l’impatto che avranno sulla redditività aziendale, tenuto presente che le politiche adottate mirano al contenimento della perdita economica per il 2025».

La crisi del Pandoro che ha messo ko anche lo storico marchio The Blonde Salad

La Tbs Crew è la società storica della Ferragni, quella di «The Blonde Salad», che «svolge principalmente l’attività di agenzia per vari talent. Si occupa in sostanza di supportare da un punto di vista strategico, creativo, legale e commerciale i propri artisti ricevendo un compenso determinato con loro contrattualmente. La società svolge inoltre attività di consulenza strategica nel campo della moda e del lifestyle», ed ha come unica azionista Chiara Ferragni, sia pure indirettamente attraverso la sua Sisterhood che controlla al 100%. La caduta del suo fatturato è stata ancora più impressionante di quel che è accaduto dopo lo scandalo a Fenice, società che la Ferragni controllava con altri soci ora usciti dal capitale.

Chiara si è dimezzata lo stipendio e per ora ha mandato via due suoi dipendenti

Se le entrate non miglioreranno, per evitare di dissanguare in tempi brevi il tesoretto del passato (che ancora ammonta a 9 milioni di euro) la Ferragni ha deciso di intervenire soprattutto sul taglio dei costi. E proprio lei, da amministratrice unica, scrive: «La società ha adottato misure di ridimensionamento della propria struttura, al fine di adeguare i costi operativi al nuovo scenario». I dipendenti sono scesi da 16 a 14, riducendo l’organico di un contratto da impiegati e di un contratto di altro tipo. Chiara stessa poi si è dimezzata lo stipendio che prendeva come manager unica della società: era di 320.004 euro nel 2023, ed è stato di 160 mila euro nel 2024.