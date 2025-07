Fedez ufficializza la relazione con Giulia Honegger: sui social la prima foto di coppia in Sardegna

Il rapper e la stilista milanese si trovano in vacanza insieme in Sardegna e sui social hanno pubblicato i primi scatti insieme

Dopo settimane di rumors, paparazzate e speculazioni da parte dei fan, Fedez ha reso pubblica la sua nuova relazione. Il rapper ha infatti “ufficializzato” il legame con la stilista milenese Giulia Honegger attraverso una serie di Instagram stories, pubblicate pochi giorni dopo la sentenza di divorzio da Chiara Ferragni. Nessuna dichiarazione formale, ma un’immagine che lascia poco spazio ai dubbi: il volto di Honegger appoggiato sulla spalla di Federico Lucia, entrambi con lo sguardo rivolto verso lo smartphone, accompagnati da un filtro che mostra due mani intrecciate a formare un cuore. A completare lo scatto social, una frase ironica: Bro, you just posted cringe (in italiano, «Fratello, hai appena pubblicato qualcosa di imbarazzante»).

L’estate in Sardegna

Attualmente i due si trovano in Sardegna, nella stessa villa che aveva ospitato Fedez l’estate scorsa, quando era in attesa di formalizzare la separazione dall’ex moglie. Un anno dopo, il divorzio è ormai cosa fatta, l’affidamento dei figli è condiviso con l’imprenditrice digitale e il rapper si gode le vacanze tra feste esclusive, dj set in Costa Smeralda ed escursioni in barca. Non solo relax, però. L’artista ha mostrato ai suoi follower anche lo studio di registrazione temporaneo allestito all’interno della villa, suggerendo che siano in arrivo nuovi brani.

I selfie e il video

Avvistati già in Versilia e poi a Milano, Fedez e Giulia Honegger aveva già fatto parlare di sé, ma solo ora arriva la conferma tramite i social. In Sardegna, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze, sono presenti anche numerosi amici e collaboratori del rapper. Tuttavia, è Giulia a catalizzare l’attenzione di Fedez, come conferma un’altra immagine scattata dal cantante dove la ragazza in bikini è fotografata sdraiata sul letto accanto a lui e intanto a giocare alla PlayStation portatile.