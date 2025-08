Fedez va in vacanza in Costa Smeralda e si lascia alle spalle la relazione con Chiara Ferragni: sui social il primo bacio con Giulia Honegger

Vacanze in Costa Smeralda per Fedez, che pubblica il primo bacio con la nuova fidanzata Giulia Honegger. Tra relax, musica con La Cava e una misteriosa puntura sul fondoschiena

Vacanza tra gioie e dolori per Fedez. Dopo aver presentato negli scorsi giorni al mondo dei social la sua nuova fidanzata Giulia Honegger, il rapper milanese ha condiviso una raccolta di scatti e video che raccontano le sue vacanze estive nella mega villa in Costa Smeralda, dove sta trascorrendo giorni di relax insieme alla nuova compagna, al fedele cane Silvio e a un gruppo ristretto di amici. Ma il vero fulcro dell’attenzione è l’ultima foto del carosello: il primo bacio pubblico con Giulia Honegger.

La misteriosa puntura

Nel post, tra l’altro, Fedez non si limita a immortalare la sua nuova storia d’amore. C’è spazio per un primo piano enigmatico dell’occhio della fidanzata, una serie di immagini della villa lussuosa con piscina a sfioro e vista mare, e diverse foto del cane Silvio, già protagonista di diverse stories negli ultimi giorni. Tra le curiosità più discusse, anche un breve video in cui un amico, Alfio Sanfi, gli pratica una misteriosa iniezione sul fondoschiena, con tanto di risate in sottofondo ed espressione dolorante del rapper.

La musica

Non manca l’aspetto musicale: in una delle clip si vede Fedez in uno studio improvvisato in compagnia di Alessandro La Cava, uno dei più prolifici scrittori di hit del panorama musicale italiano. Probabile segno che il rapper abbia in serbo qualcosa per il prossimo futuro, dopo un periodo di stasi della sua produzione. In un altro video, lo si vede esibirsi in un evento a Riccione: migliaia di spettatori e atmosfera estasiata. Prossima esibizione in programma la sagra dello stocco a Reggio Calabria il 12 agosto. Tra cuori, auguri e qualche frecciatina nostalgica «Sarà anche brutto dirlo così non lo metto in dubbio e mi scuso a priori, una scelta più azzeccata della separazione con Chiara Ferragni non l’ho mai vista. Bentornato Fede» scrive un fan nei commenti, il messaggio sembra chiaro: Fedez ha voltato pagina, e vuole che il mondo lo sappia: «Non può piovere per sempre», come dice la descrizione del post