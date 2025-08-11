Renato Zero fa pace con Loredana Bertè. L’incursione in un concerto della cantante: «Noi siamo i migliori anni della nostra vita» – Il video

L'abbraccio sul palco a La Spezia. I due non si parlavano da anni

«Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita». Con queste parole Renato Zero omaggia la collega Loredana Bertè sul palco di La Spezia, dove la cantante era in concerto. Nei video diffusi dai fan sui social si vede Zero salire sul palco mentre ancora vanno le note di Una stupida scusa, brano con cui Bertè ha collaborato coi Boomdabash. Una riappiacificazione, dopo l’allontanamento fra i due.

Loredana Bertè e il litigio con Renato Zero

I due artisti sono amici da diversi anni ma recentemente il loro rapporto si era incrinato, in seguito a un litigio, tanto che i due non si parlavano più. Bertè aveva raccontato il suo dispiacere durante un’intervista a Belve, la trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani. Anche se le motivazioni reali del litigio non sono mai state chiarite da entrambi, alla base del dissidio ci sarebbero stati dissapori economici nati dopo una collaborazione per un nuovo album dell’artista. Nel 1996 Bertè raccontò che fu costretta a denunciare Renato Zero per via dei diritti su alcune canzoni scritte da lei negli studi di Fonopoli, cittadella della musica realizzata dall’autore mai in realtà terminata.