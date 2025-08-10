«Eri così bella al naturale», la ballerina di Amici Giulia Stabile risponde agli haters: «Basta dire che sono rifatta, sono solo cresciuta»

Dopo le voci circolate sui giornali nei giorni scorsi, l'artista replica sui social: «Tutto falso, sto imparando ad accettarmi così come sono»

La ballerina e vincitrice di Amici 2021, Giulia Stabile, ha risposto su Instagram alle voci che la accusavano di essersi sottoposta a interventi estetici. Con un testo rivolto ai fan, la ballerina ha negato ogni tipo di ritocco o punturina, spiegando che i cambiamenti nel suo aspetto sono semplicemente frutto della crescita naturale negli ultimi cinque anni. «Raga, non mi sono mai rifatta nulla. Aiuto, smettetela! Sono passati cinque anni dalla mia partecipazione ad Amici. Sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina, nulla contro, ma non ho mai fatto niente… Avevo 18 anni appena compiuti, quando ha partecipato ad Amici e mi avete vista per la prima volta», ha scritto l’artista.

«Sto imparando ad accettarmi così come sono»

In una storia successiva, Giulia Stabile ci ha tenuto ad aggiungere: «In questi cinque anni sono cresciuta e insieme a me e il mio corpo, è normale che ci siano tratti leggermente cambiati, anche perché negli anni si cresce e si sviluppa… Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze ma non ricorrendo alla chirurgia estetica, ripeto che non ho nulla in contrario a chi ne fa ricorso ma sono cose che io non ho mai fatto e ci tenevo a specificarlo dato gli ultimi articoli e commenti che sto leggendo».

La precisazione della ballerina arriva in seguito a una serie di articoli, i quali riprendevano i commenti di alcuni follower che avevano notato delle piccole ma visibili trasformazioni nel suo aspetto fisico, attribuendole a possibili interventi estetici. Alcuni fan avevano addirittura ipotizzato che queste scelte potessero essere influenzate dalla sua amicizia con Belen Rodriguez, nata durante la partecipazione al programma di Mediaset, Tú sí que vales. Ora la ballerina ha respinto ogni insinuazione.