Olly e la «balorda» serata con gli amici. Bottiglie rotte, mozziconi di sigarette e vino sparso: come hanno lasciato il tavolo del ristorante – Il video

Il cantante vincitore dell'ultimo Sanremo con «Balorda nostalgia» criticato sui social per i video virali di una serata sopra le righe

Nelle ultime ore, Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Balorda Nostalgia, è finito al centro delle critiche dopo la diffusione di alcune clip e fotografie che documentano una cena con un gruppo di amici, un po’ sopra le righe. Le immagini, rilanciate a più riprese su Instagram e TikTok, mostrano la tavolata a fine serata: una tovaglia imbrattata di vino rosso, cicche di sigaretta abbandonate qua e là, resti di cibo e bicchieri rovesciati. Uno scenario che ha fatto indignare numerosi utenti, i quali hanno accusato l’artista e i suoi ospiti di scarsa educazione e rispetto per il locale.

La cena tra amici finita in polemica

La ricostruzione di quanto accaduto arriva dagli stessi video diffusi online. Durante la cena, Olly appare sorridente e intona canzoni insieme agli amici. L’atmosfera è goliardica, ma in alcuni momenti degenera: diversi presenti battono con forza le bottiglie sul tavolo, facendo traboccare vino e rovesciare bicchieri. Le riprese, che mostrano la sequenza in modo chiaro, hanno alimentato in poche ore un’ondata di commenti, tra chi condanna il gesto e chi lo liquida come un episodio di semplice «euforia da festa». Al momento, il cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Intanto, il dibattito sui social continua a crescere.