Con la paternità Benji esce dalla depressione e le dice addio con una lettera su Instagram: «A volte sei stata persino simpatica»

È di qualche settimana fa la notizia che presto il cantante diventerà padre

Tre settimane fa la notizia sulla prossima sua paternità, ieri sera una lettera per salutare la sua depressione. Benjamin Mascolo, il Benji del duo pop Benji&Fede, ieri si è sfogato così sul proprio profilo Instagram: «Ti ho sentita sbattere la porta uscendo, hai lasciato in disordine e te ne sei andata senza salutare. Come una str*nza qualsiasi. Davvero, dopo tutti questi anni insieme?». Il tono informale del cantante 32enne modenese, forse indica la forza, oggi, di lasciarsi alle spalle il problema. «Per molti sei una roba vaga – continua – Una nuvola nera, un concetto astratto, l’ossessione degli eterni insoddisfatti. Per me no. Tu esisti. Sei vera. Hai odore, peso, voce. A volte sei stata persino simpatica. Ma solo per mezz’ora, quando mi evitavi di andare a quelle feste noiose. Hai una brutta reputazione, ma la verità è che fai solo il tuo lavoro: chiudere tutto a chiave, spegnere le luci, e aspettare che passi la guerra. Ora però mi è tornata la voglia di combattere. Anche a costo di prendermi un’altra rotta di botte e spaccarmi i denti. Non ho sette vite come i gatti, ma un paio di palle belle grosse, quelle si. Quindi rilassati. Fatti un viaggetto, e vai dove non c’è nessuno. Fatti una bella nuotata tra gli iceberg, se ti serve. Ma lascia stare i pinguini. E non chiamarmi per un po’. Dai, è ora di salutarsi. Ci rivedremo, sicuro. Ma non oggi. E nemmeno domani. Ciao depre».

Il passato di Benji

Benjamin Mascolo non ha mai fatto segreto del suo passato, delle problematiche vissute, specie in quel lasso di tempo in cui il matrimonio artistico con Federico Rossi, la seconda metà del progetto Benji&Fede, si è bruscamente interrotto. La goccia che fece traboccare il vaso fu la hit Dove e quando, sicuramente il loro maggiore successo, era il 2019 e come andarono le cose Benji lo ha raccontato quando è stato ospite del podcast One More Time: «Si sentiva al primo ascolto che sarebbe stata una hit gigante. L’ho fatta a sentire a Fede, lui era d’accordo con me e ha detto “Facciamola assolutamente”. Gli ho chiesto di registrare una parte io al microfono: lui ha avuto una reazione energica, io una ancora più energica. Ci urlavamo dietro». In seguito Benji instaurerà una relazione tossica con Bella Thorne che prevedeva anche l’andare a letto in tre con altre donne, data la bisessualità dell’attrice americana, un rapporto che si romperà quando, a causa di cattive frequentazioni ai piani alti di Hollywood, l’artista inizia a far uso di droghe, così come racconta ancora nel podcast: «Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. L’ultimo anno è stato il più tosto: ogni giorno facevo uso di anfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy. Questa cosa si è evoluta velocemente. Sono arrivato a farmi 6 o 7 pasticche di ecstasy in un giorno e non dormire per una settimana, delirando completamente».

La paternità

Tutto fortunatamente è rientrato. Prima di tutto il rapporto umano e professionale con Federico Rossi, tanto che il duo ha ricominciato a comporre e pubblicare musica. Una reunion fortemente invocata dai loro fan e dovuta ad una lettera che lo stesso Benji ha scritto al suo amico storico, poi resa pubblica tramite social. Poi l’incontro con Greta Cuoghi, una ragazza fuori dal circuito del mondo dello spettacolo, sposata con rito civile nel 2023. I due oggi aspettano un figlio.