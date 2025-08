«Siete dei babbi, non sapete divertirvi», la stizza di Sfera Ebbasta durante un suo concerto: parte una rissa, lui lascia il palco – Il video

Il rapper ha chiuso il live a Cinquale (Massa Carrara) dopo che sono volati calci e pugni tra il pubblico: «Siete dei babbi: questi sono i motivi per cui la gente non ha voglia di suonare nei posti»

Momenti di tensione al concerto di Sfera Ebbasta all’Arena della Versilia, al Cinquale, in provincia di Massa Carrara, sabato 2 agosto. Un gruppo di fan ha dato vita a una rissa proprio sotto il palco, arrivando a colpirsi con calci e pugni verso la fine del live. L’episodio ha costretto il rapper a interrompere l’esibizione. Visibilmente contrariato, ha fermato la musica e si è rivolto al pubblico con parole dure: «Siete dei babbi, non sapete divertirvi». Poi ha lasciato il palco, deluso, senza concludere il concerto.

I video virali sui social

I video di quanto è successo sabato 2 agosto sono rimbalzati sui social permettendo di ricostruire l’accaduto. «Questa era l’ultima canzone di oggi e qualcuno l’ha voluta rovinare, mi dispiace tanto», ha detto con tono decisamente seccato. «Questi sono i motivi per cui la gente non ha voglia di suonare nei posti. Non sapete divertirvi ragazzi». Dai filmati si sentono anche alcune urla provenienti dal pubblico, con cori come «scemo, scemo», forse rivolti a chi ha creato confusione.

«Ciao a tutti, divertitevi»

Il rapper, torso nudo e occhialini, ha inoltre rincarato la dose rivolgendosi direttamente a un fan: «Ci sono bambini, ci sono ragazzine fratello. Che c…o parti (con il pogo, ndr). Siete dei babbi, ve lo dico con tutto il cuore. Siete dei babbi. Ciao a tutti, divertitevi». E poi ha lasciato il palco, tra la delusione del pubblico. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei concerti, un tema delicato che riporta alla mente la tragedia di Corinaldo del 2018, proprio durante un’esibizione di Sfera Ebbasta, quando persero la vita sei persone.