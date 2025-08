C’è Rosa Chemical nel cast di Ballando con le stelle. Con lui Maurizio Ferrini e Andrea Delogu. Si tratta per Chanel Totti

Chi ci sarà (e chi forse) nella nuova stagione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci

«Chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle, io invece ci sarò», l’annuncio del terzo concorrente della nuova edizione dello show Rai 1 condotto da Milly Carlucci, arriva tramite social. Il suo nome è Manuel Franco Rocati ma tutti lo conoscono come Rosa Chemical. Prima di lui già annunciate le partecipazioni di Maurizio Ferrini e Andrea Delogu. Oltre il video, il musicista commenta la notizia solo con una freddura: «Roberto bollente», per il resto bisognerà aspettare il prossimo venerdì 27 settembre, quando si riapriranno le porte dello show che ha caratterizzato il sabato sera della prima rete della Tv di Stato negli ultimi 20 anni.

Chi è Rosa Chemical

Nato a Grugliasco, provincia di Torino, nel gennaio del 1988, comincia la carriera nel 2018 con la pubblicazione di Kournikova. Il genere di riferimento è il rap, ma in realtà con la sua musica va decisamente oltre l’etichetta, concetto a lui assai sgradito, e conquistando il pubblico per i suoi brani e le sue performance provocatorie. Nel 2019 l’uscita di Okay Okay!!, il suo primo EP. Dopo avere affiancato Tananai come ospite nella serata cover del Festival di Sanremo 2022 in un riarrangiamento del brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, nel 2023 partecipa alla 73esima edizione del Festival, convocato da Amadeus, con il brano Made in Italy (doppio disco di platino), e regalando uno dei momenti più discussi dell’edizione, il famigerato bacio con Fedez che avrebbe causato la definitiva rottura tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni, quell’anno impegnata nella conduzione.

I rumors sugli altri concorrenti di Ballando con le stelle

Dopo l’annuncio di Rosa Chemical, solo altre due certezze: Andrea Delogu e la mitica Signora Coriandoli, storico personaggio interpretato da Maurizio Ferrini, per il resto ai numerosi fans della trasmissione di Milly Carlucci non resta che stare appesi ai rumors. Pare che altri due nomi particolarmente papabili siano quelli dell’ex Miss Italia Martina Colombari e l’ex Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo. Intriganti le trattative che porterebbero all’ingaggio di Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco e della conduttrice Ilary Blasi, maggiorenne da poco; pare si stia trattando. A proposito di trattative, più facile parrebbe quella con la giornalista Francesca Fialdini, ma da osservare da vicino anche la situazione del telecronista Pierluigi Pardo, nonché di un’altra ex Miss Italia, Eleonora Pedron e dell’attrice di origini ucraine Anna Safroncik. Anche altre due donne storiche dello showbiz all’italiana sarebbero nel mirino degli autori di Ballando con le stelle: Marcella Bella, rilanciata dalla partecipazione, l’anno scorso, al Festival di Sanremo, e l’attrice Nancy Brilli, che il giornalista Davide Maggio nel suo sito darebbe già dentro. Anche Raul Bova sarebbe stato contattato ma dato il momento particolare che sta vivendo l’attore, probabilmente, qualora venisse ingaggiato, sarebbe annunciato più avanti.