Rosa Chemical torna sul bacio con Fedez: «Studiato a tavolino ma Chiara non lo sapeva»

Fedez avrebbe proposto il gesto al collega durante la trasmissione «Muschio Selvaggio» di qualche giorno prima

«Il bacio con Fedez? Si, era studiato a tavolino», Rosa Chemical a distanza di anni svela il retroscena di uno dei momenti più iconici dei Festival di Sanremo dei record di Amadeus. Breve recap: annata 2023, Rosa Chemical è in gara con Made in Italy, brano con cui rosicchierà un ottimo ottavo posto e che affronta il tema dei tabù e delle libertà, soprattutto sessuali, nel nostro paese. Durante la serata del sabato Rosa Chemical, vero nome Manuel Franco Rocati, classe 1998 da Rivoli, individua Fedez seduto in prima fila, arrivato in Liguria per stare accanto a quella che allora era sua moglie, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Dopo averlo coinvolto in una simulazione di atto sessuale, Rosa Chemical tira Fedez sul palco del Teatro Ariston per poi baciarlo sulla bocca in conclusione alla sua esibizione. «Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell’amore e mi è venuto all’improvviso» dirà poi, ma in realtà in molti non hanno affatto preso il gesto con la sua stessa leggerezza. Una scure di condanne cade sulla testa dei due protagonisti, ma anni dopo in realtà scopriamo che a restarci particolarmente male fu proprio Chiara Ferragni, che si sentì oscurata in quella che era la sua prima uscita pubblica mainstream.

La versione di Rosa Chemical

Ospite del podcast Mondo Cash Rosa Chemical torna su quel bacio entrando nei dettagli, dettagli che oggi ci permettono soprattutto di aggiungere tasselli mancanti all’epopea sentimentale dei Ferragnez e alla decaduta della royal family italiana dei social. L’idea del bacio nasce per scherzo nei giorni precedenti quando Rosa Chemical è ospite di Fedez e del suo podcast Muschio Selvaggio, ai tempi ancora condotto insieme a Luis Sal, prima della clamorosa rottura. «Sono in prima fila, vieni a darmi un bacio» aveva detto in quell’occasione Fedez, «e io sono andato» racconta oggi Rosa Chemical. Insomma: detto, fatto. Rosa Chemical non specifica dunque quanto esattamente il collega rapper sapesse, l’impressione è che il gesto sia sorto con assoluta leggerezza e naturalezza, ma una cosa è certa: ad essere totalmente ignara di tutto era Chiara Ferragni. Oscurarla per qualche secondo, moltiplicato se poi si pensa al clamore che il gesto ha provocato, se da un lato dello schermo, quello con il divano, può sembrare una banalità, dall’altro, quello con i riflettori, ha invece rappresentato un gesto assai grave. Non è un caso infatti che sono in tanti, analizzando la cronologia della storia dei Ferragnez, ad individuare in quel momento la rottura definitiva. Nei giorni successivi è anche diventato virale il video del litigio tra Fedez e Chiara Ferragni durante una pausa pubblicitaria, durante il quale si evince l’imbarazzo del rapper con la compagna. Ma le scuse, oggi lo sappiamo, non serviranno a niente.