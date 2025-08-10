«Ho l’ansia e tanta solitudine», lo sfogo di Gaia sui social. La cantante in lacrime sul treno: «Vorrei solo essere vista, amata, accettata, cercata»

La riflessione intima della cantante mentre è sul treno Roma-Milano

In un lungo post su Instagram, la cantante Gaia ha condiviso con i fan un momento di profonda vulnerabilità, raccontando di essere stata travolta da un mix di ansia, senso di vuoto e solitudine. Un «ritorno» descritto come la visita di una «diabolica trinità» e che, come si nota dalla foto condivisa, la fa scrivere in lacrime. Seduta su un treno diretto da Roma a Milano, Gaia ripercorre in una riflessione fiume i ricordi legati a quella tratta, «dai primi amori nella Capitale alle responsabilità che la richiamavano al Nord», fino alle prime crepe emotive che neanche il conforto dei genitori riusciva a colmare. Nel testo, l’artista racconta anche il suo lungo viaggio interiore e fisico: «Dalle foreste dell’Amazzonia alle spiagge vulcaniche islandesi, fino alle risaie del Vietnam». Esperienze che hanno arricchito il suo bagaglio di vita, ma che, come precisa lei stessa, non hanno ancora portato a una risposta definitiva alla sua inquietudine.

«Non interagiamo più tra di noi»

L’artista riflette su come la ricerca costante di soluzioni possa diventare essa stessa parte del problema, un «cane che si morde la coda». E riconosce che il vero nodo sta nel non «affidare la propria felicità a fattori esterni» e nell’imparare ad accogliere la propria parte più fragile: «La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare “la brava”, servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio». La cantante chiude il suo sfogo con una critica alla superficialità delle interazioni moderne, dove i rapporti spesso nascono da intenzioni egoistiche camuffate e finiscono per rafforzare la sensazione di solitudine: «Non interagiamo quasi più tra di noi, a meno che non ci sia una sicurezza nello scambio tra le parti. Sappiamo cosa ognuno abbia da offrire ancora prima di averci a che fare. Agiamo spinti da intenzioni egoistiche travestite da azioni eroiche e ci rinchiudiamo in noi stessi ogni volta che qualcuno riconferma la teoria dell’inevitabile solitudine e dell’opportunismo “eticizzato”». Non è la prima volta che l’artista si sfoga sui social. In passato lo fece mostrando l’acne sul suo viso e raccontando di essersi trascurata.