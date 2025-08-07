Katy Perry la invita a salire sul palco, la fan crolla di colpo: paura al concerto di Detroit. La cantante ferma tutto – Il video

La ragazzina è stata subito soccorsa dallo staff dell'artista e dal personale medico. La reazione emozionata dopo essere stata scelta per accompagnare l'esibizione della cantante

Katy Perry ha dovuto interrompere il suo concerto a Detroit, dopo che una giovane fan chiamata McKenna è svenuta sul palco dopo essere stata invitata dalla cantante durante l’esibizione. L’episodio è avvenuto domenica sera alla Little Caesars Arena durante il Lifetimes Tour. McKenna era stata notata dalla cantante tra il pubblico grazie a una gonna blu con paillettes che indossava. Così è salita sul palco insieme ad altri fan per accompagnare Perry nell’esecuzione di “The One That Got Away”. La ragazza era visibilmente emozionata già prima di salire, scrive Billboard.

L’intervento immediato e la preghiera

«Facciamo pratica. Ce la fai, respiriamo», aveva detto Perry al gruppo di fan. Pochi secondi dopo McKenna è improvvisamente svenuta. Immediato intervento del team della cantante e del personale medico. Perry, visibilmente scossa, ha raccolto gli altri bambini in un abbraccio di gruppo e ha guidato il pubblico di circa 13mila persone in una preghiera: «Caro Dio, preghiamo per McKenna, che possa tornare completamente e più luminosa e migliore che mai. Amen».

Le parole di comprensione della cantante

«È così tanto. A volte sei così coraggiosa e riesci a salire sul palco, ed è travolgente. Capisco quella sensazione», ha commentato la cantante parlando della fan, che si è ripresa poco dopo. McKenna è riuscita a tornare tra il pubblico per assistere al resto del concerto. Fonti del backstage hanno confermato a Billboard che la ragazza stava bene.